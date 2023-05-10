Японский депутат раскритиковал коллег за призывы отказаться от визита в Россию

Японский депутат Судзуки ответил коллегам на требования отказаться от поездки в Россию

Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, вынужденный перенести планировавшийся на 3-7 мая визит в Россию, раскритиковал руководство партии «Общество возрождения Японии», куда он входит, за призывы отказаться от поездки.

В апреле в японском парламенте одобрил прошение Судзуки на посещение России. Однако после этого генеральный секретарь партии «Общество возрождения Японии» Фумитакэ Фудзика заявил, что вопрос о поездке должен рассматриваться с расчетом ее возможного влияния на национальные интересы.



Судзуки, отвечая на слова Фудзики, заявил, что планируя визит в Россию, «действовал и думал о национальных интересах в сто раз больше вашего». На будущее политик попросил руководство партии «лучше подбирать слова», передает РИА «Новости».

Мунэо Судзуки депутат парламента Японии с 40-летним стажем. Он известен на Родине своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Москвой.

Ранее заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что японские власти проводят откровенно недружественный курс на российском направлении, в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений.