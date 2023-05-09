Дипломат оценил масштаб кризиса в отношениях России и Японии

Дипломат Овечко заявил о тенденции к ухудшению отношений России и Японии

Японские власти проводят откровенно недружественный курс на российском направлении, в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, заявил заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко.

Овечко в интервью РИА «Новости» напомнил, что власти Японии под надуманными и необоснованными предлогами ввели против России нелегитимные персональные рестрикции. По инициативе Токио прерваны контакты по целому ряду направлений, отметил он. Япония заморозила золотовалютные резервы Банка России, а также отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле, ограничила объем инвестиций, запретила экспорт и импорт широкого круга товаров, перечислил дипломат.

По сути, пояснил Овечко, Токио открыто заявил о желании проводить политику, которая наносит ущерб соседней стране.

В откровенно недружественном курсе администрации не только не усматривается положительных изменений, но и отмечается тенденция к ухудшению положения, констатировал российский дипломат, напомнив, что в качестве страны-хозяйки мероприятий «Группы семи» Япония нацелилась на то, чтобы «возглавить потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму».

В марте японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что как председатель G7 Япония намерена поддерживать единство «семерки» в введении строгих санкций против России, Токио безвозмездно выделит 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях».

Сама Япония последовательно увеличивает список ограничительных мер в отношении России. Так, недавно Токио запретил ввоз в Россию авиационных и корабельных двигателей, беспилотников и игрушек.