Начальника Львовского военкомата уволили через месяц после назначения

Начальника Львовского областного военкомата на Украине уволили через месяц после назначения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание Zaxid.net, причины увольнения Чаюка не разглашают, его перевели на должность замкомандира одной из воинских частей, передает ТАСС.

Кто теперь возглавит Львовский облвоенкомат, пока неизвестно.

Отмечается, что Чаюк был назначен начальником военкомата 4 сентября, до этого он занимал должность замкомандира Закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года указом президента Украины был награжден званием Героя Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

Напомним, в июле глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко заявил, что добровольно служить в ВСУ сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных.