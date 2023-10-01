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В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца
Зеленский присвоил батальону разведки ВСУ имя главаря ОУН Коновальца
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя главаря Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в РФ) Евгения Коновальца.
В тексте указа говорится, что необходимо присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ почетное наименование «имени полковника Евгения Коновальца» и в дальнейшем именовать его – 131-й отдельный разведывательный батальон имени полковника Евгения Коновальца Сухопутных войск ВСУ. Документ подписан 29 сентября, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ