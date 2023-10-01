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На Западе призвали США использовать «тактику Путина» на Украине
WP: США должны играть вдолгую на Украине, как это делает Путин
США и их союзники должны «играть вдолгую» на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такого мнения придерживается обозреватель Ричард Нельсон.
По его словам, конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий времен холодной войны, где ключевым моментом является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника.
Как написал Нельсон в статье для The Washington Post, президент России Владимир Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении, передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, Россия понимает, что «нетерпение может быть фатальным недостатком демократий» – они предпочитают «более простые, краткосрочные варианты».
Нельсон добавил, что Киев сможет продемонстрировать политическую волю только в случае продолжения помощи со стороны Запада.
По его словам, поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины.
«Путин играет вдолгую. Мы тоже должны», – подытожил Нельсон.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против властей Киева и его западных партнеров.