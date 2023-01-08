В Германии допустили поставку Украине танков Leopard

В Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России

Депутат Лантратова: Актер Смольянинов потерял связь со страной и реальностью

В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».

Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.

Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе. А если бы видели – «им было бы не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги».

«Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», – резюмировала она.

Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом».

По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам. «Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – уточнил Хамзаев.

В декабре генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе.

Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.

Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».

Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.