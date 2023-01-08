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Гинцбург заявил о выявлении в России десятков штаммов коронавируса
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: В РФ циркулируют десятки отличных от исходного варианта «омикрона» штаммов коронавируса
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В РФ циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», им следует придумать новую греческую букву, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам ученого, то разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, – это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Он добавил, что циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать, передает ТАСС.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отметил, что циркулирующие сейчас штаммы – это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, поэтому называть их «омикроном» не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически «дети» двух штаммов.
Накануне в России за сутки госпитализировали 695 человек с коронавирусом, в этот же день в связи с выздоровлением больницы покинули 4463 человека.
Пушков: ФРГ «переломала хребет» отношениям с Россией всего одним решением
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Отказавшись от российского газа, поступавшего Германии по «Северному потоку», Берлин переломала становой хребет прежних отношений, считает сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что подрыв «Северного потока» и «Северного потока-2» поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию.
«Прекращение поставок российского газа, служивших основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны», отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения «газ-трубы», подписанное между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет тому назад», – заключил сенатор.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.
В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.
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Эксперты объяснили нарушение Макроном военного табу по Украине
Политолог Кортунов: Макрон пытается продемонстрировать Западу, что придерживается общей линии в вопросе Украины
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Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою приверженность линии Запада. Однако теперь возникает угроза прямого столкновения НАТО и России. Такое мнение высказали сенатор Алексей Пушков и политолог Андрей Кортунов. Ранее The Telegraph сообщила, что президент Франции своим решением передать Украине колесные танки нарушил негласное военное табу.
«На Западе есть общая тенденция постепенного и, как они считают, осторожного расширения военной поддержки Украины. Это особенно актуально в последнее время, когда положение ВСУ серьезно осложнилось», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Можно спорить, насколько Макрон «бежит впереди паровоза», поскольку аналогичные решения сейчас, судя по всему, принимаются и в Берлине, и в Вашингтоне. Но если говорить о президенте Франции, то его положение в каком-то смысле особенное», – продолжил эксперт.
«На протяжении нескольких месяцев Макрон неоднократно говорил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, а также учета позиции России по вопросам безопасности в Европе. В связи с этим он стал объектом критики со стороны более радикальных западных политиков. И теперь он просто пытается продемонстрировать, что Франция готова следовать общей линии Запада», – предполагает собеседник.
«При этом получить какие-то политические очки внутри Франции Макрону не удастся, поскольку французы переключаются на решение своих внутренних проблем. Все, что президент мог взять от Украины, он уже взял», – заметил политолог.
Кортунов также усомнился в том, что в скором времени поставка наступательного вооружения Украине станет системной. «Процесс будет разбит на несколько стадий», – уточнил он.
«Во-первых, не стоит забывать, что на Западе не хотят допустить победы России. Но и слишком серьезные достижения Украины им не на руку. Во-вторых, существует ряд бюрократических процедур, которые создают препятствия для свободной передачи подобной техники. В частности, многим странам для этого понадобится согласование парламентов», – обращает внимание эксперт.
«Также встает вопрос логистики. Ведь чем более сложное оружие поставляется, тем тяжелее его доставить, а также обучить украинских военных им пользоваться. Тут есть некие пределы, которые могут постепенно сдвигаться. Но процесс не одномоментный, он требует времени и денег, – заверил политолог.
«В этих условиях России надо понимать, что несмотря на всякого рода разногласия, Запад остается единым и какие-то эскалационные риски вполне возможны. Вариантов, как их сдержать, у Москвы достаточно. У нашей страны есть возможности, чтобы усложнить жизнь нашим геополитическим противникам», – подчеркнул Кортунов.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что сам факт передачи боевых машин пехоты ход боевых действий не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.
Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.
Обозреватели Джо Барнс и Ник Гаттеридж отмечают, что Париж первым отправил Киеву боевые машины западного производства, неожиданно нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.
Решение о передаче техники французский президент озвучил в середине этой недели. Он также обещал новые поставки гаубиц CAESAR. При этом до сих пор не известно, о каком количестве машин может идти речь.
На фоне этого в четверг глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, пишет ТАСС. Однако, подобные действия, уверена дипломат, не сделают Францию соучастником конфликта.
«Наша цель сейчас – это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», – заявила Колонна.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Он также назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Напомним, боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года.
По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
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Европейцев призвали готовиться к распространению «кракена»
Politico: Европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения варианта коронавируса «кракен»
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Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен», заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли.
Мартушелли сообщил читателям издания плохую новость. По имеющимся у него данным, XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, передает РИА «Новости».
Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что «кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал наиболее трансмиссивным подвариантом. Мартушелли обратил внимание, что поступающие из США данные свидетельствуют, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, число случаев удваивается каждые девять дней.
Напомним, в начале декабря минувшего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в составе омикрон-штамма коронавируса появляются еще более заразные варианты вируса, которые в России пока не выявлены.
Кадыров оценил данные о гибели чеченских командиров в Донбассе
Кадыров назвал данные о гибели чеченских командиров в Донбассе небылицами
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Информация о гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации в Донбассе является небылицами, которые придумывают «злые языки», сидя на «мягких диванах» в Европе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами.
«Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений», – написал он, передает РИА «Новости».
«В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», – добавил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что как бы «ни трепались европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР – тем более».
Ранее Кадыров оценил ход спецоперации на Украине, отметив, что ВСУ и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике.
В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Отказ президента Украины от предложения российского лидера Владимира Путина о Рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times.
Китайские эксперты уверены, что мирные переговоры отодвигаются поставками военной помощи, предоставляемыми странами Запада Киеву, передает РИА «Новости».
«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», – считают эксперты.
Они уверены, что патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Сообщалось, что большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
Пушков допустил прямой конфликт России и НАТО из-за действий Макрона
Пушков: Решение Макрона о передаче Киеву БМП AMX-10 чревато втягиванием НАТО в прямую конфронтацию с Россией
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.
Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее британская The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Напомним, в среду Макрон пообещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ответ, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Зеленский назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Эксперт увидел тайную подоплеку в визите Путина в Благовещенский собор Кремля
Религиовед Лункин: Путин встретил Рождество в домовом храме великих князей прошлого
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Обычно президент встречает Рождество в региональных храмах, либо в резиденции в Ново-Огарево. Но в этот раз Владимир Путин прибыл на службу в Благовещенский собор Кремля, который является домовым храмом великих князей прошлого, а его своды украшают не только лики святых, но мудрецов Древней Греции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин.
«Владимир Путин связывает себя и свои решения с исторической Россией. А это князья, которые строили Московское государство, расширяя его границы, и церковь – естественная союзница сильного государства. Поэтому Путин молился на Рождество в Благовещенском соборе Кремля. Это домовой храм тех великих князей, которые создавали большую Россию», – отметил Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.
«В периоды военных конфликтов наши правители всегда обращались к церкви и к православию, от Дмитрия Донского до Иосифа Сталина. Так сделал и Путин. На это Рождество, в общем-то, сложилась симфония власти и церкви. Сперва патриарх выступил за временное прекращение огня, затем глава государства поддержал эту инициативу и дал соответствуюшие указания», – добавил эксперт.
«Кроме того, патриарх с идеей временного прекращения огня проявился как миротворец и психотерапевт для тревожного общества. Путин же особо отметил роль церковных организаций, которые помогают всем нуждающимся, в том числе в зоне конфликта», – продолжил Лункин.
«Контраст в этом году состоял только в том, что патриарх поздравлял всех в привычной для себя манере и обстановке. А президент был абсолютно один в соборе, тогда как в прошлые годы он встречал Рождество либо в региональных храмах, либо у себя в резиденции в Ново-Огарево», – акцентировал религиовед, сочтя такой шаг заслуживающим отдельного внимания, учитывая историю собора.
«В то же время западные политики проявили цинизм и антихристианскую дикость, осудив инициативу Путина и патриарха, а также объявив в Рождество о новых поставках оружия на Украину. Все это лишь оттеняет сближение церкви и государства в трудный момент», – заключил Лункин.
В ночь на 7 января президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Он поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Рождество Христово.
Благовещенский собор – первый домовой храм московских великих князей и царей XVI века, а также первого царя Михаила Федоровича. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, а также шествий во время религиозных праздников.
Кроме того, это один из немногих храмов, своды которого украшают не только православные святые, но и мудрецы Древней Греции: Аристотель, Фукидид, Птолемей, Плутарх, Платон и Сократ. С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.
Танковая дуэль в Донбассе попала на видео
Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.
На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».
В итоге, армия Украины потеряла один танк.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».
Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине
Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph.
Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Посол Украины в Лондоне: Мы несем непостижимые потери направо и налево
Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево
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Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, заявил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek.
По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства.
Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.
«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко. Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал заявление Пристайко о значении Украины для Запад «инструментализацией самопожертвования».
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев счел комментарий посла «крестьянской непосредственностью, которая лишь подтверждает гипотезу, что государственность на территории этой страны невозможна».
В то же время автор Telegram-канала «Киев на проводе» иронично порадовался тому, что граждане Украины не читают западную прессу.
«А то бы они узнали, что их не только сенатор Линдси Грэм в расход определил, но и свой же посол. Еще раз: это открыто говорит официальный представитель страны в интервью. Не боясь услышать в ответ: «Мистер Пристайко, а ю крейзи?», – говорится в публикации.
Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.
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Стало известно, сколько Россия должна перевести денег WADA в 2023 году
Россия в 2023 году должна выплатить WADA более 1,2 млн долларов
Ежегодный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2023 году составит 1 млн 267 тыс. 23 доллара, сообщается на сайте организации.
По плану на 2023 год, наибольшую сумму WADA получит от США – 3,4 млн долларов, Канада – 1,7 млн долларов, Япония – 1,5 млн долларов. Такую же сумму, как и Россию, внесут Великобритания, Германия, Италия и Франция. В 2022 году Россия внесла 1,1 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что WADA временно оправдало антидопинговую организацию Украины по делу о несоответствии.
После серии допинговых скандалов исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российских спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Медведев показал, как в Конгрессе «тащили свиную тушу»
Медведев прокомментировал новость об избрании нового спикера палаты представителей США
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США.
Он отметил длительность этого процесса, сообщается в его Telegram-канале.
По словам Медведева, 15 раундов правящие партии в США выбирали не спикера, а «тащили свиную тушу». Пост Медведев проиллюстрировал картинкой.
Ранее сообщалось, что после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что республиканцы в Конгрессе переживают раскол. Избранному Маккарти придется все время искать компромиссы, а президент США Джо Байден не сможет свободно выделять большие суммы на помощь Украине.
Юмористы отреагировали на решение Зеленского ввести против них санкции
Петросян заявил о нормальной реакции на введение Зеленским против него санкции
Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом рассказал сам юморист.
По словам Петросяна, реакция у него на эту новость была обычная, пишет Lenta.Ru.
В то же время юморист и народный артист России Владимир Винокур бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции. «Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», – заявил народный артист, передает ФАН.
На известие о санкциях также отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман. «Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в «Миротворце». По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», – сказал он.
Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Сухоруков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский завидует его славе, таланту, его счастливой жизни, и его стране. «Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», – отметил артист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
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В Польше напомнили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии
В Польше указали Украине на ее недружественную политику в отношении Венгрии
Обозреватель издания MySl Polska Питер Фехер указал, что украинские власти проводят крайне недружественную политику в отношении Венгрии, которая в числе первых признала независимость Украины в 1991 году.
Автор указал, что после «оранжевой революции» 2004 года на Украине вернулись фашисты, поддерживавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Это изменило внешнюю политику Киева, а те самые нацисты «с тихой американской помощью» пришли к власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья», – заявил он.
Также Фехер указал, что Зеленский пообещал изменить закон, но новое законодательство предоставило еще больше проблем.
Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина ударила Венгрию ножом в спину», – заключил журналист.
Напомним, напряжение в отношении между странами возникло на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который сокращал возможность обучения на языках нацменьшинств.
Памятник «отцу ВДВ» Маргелову снесут в его родном городе
Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову
В Днепропетровске планируют снести памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову, заявил мэр города Борис Филатов.
По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра, передает РИА «Новости».
Василий Маргелов — советский военачальник, генерал армии, лауреат Государственной премии СССР. Он родился в Днепропетровске (Екатеринославе) в 1908 году в семье рабочего чугунолитейного завода Филиппа Маркелова, который сам родом из Белоруссии. Маргелов считается одним из создателей советских ВДВ. Маргелов занимал пост командующего воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. Именно в честь него этот род войск называется «войска дяди Васи». Удостоен звания Героя Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник председателю Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.