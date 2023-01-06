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США ввели санкции против шестерых иранцев за «поставки беспилотников России»
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Соединенные Штаты объявили санкции в отношении шестерых иранских граждан, которые, по версии американской стороны, якобы связаны с поставками беспилотников России.
Санкции введены против шести представителей руководства и членов совета директоров уже находящейся под санкциями компании Qods Aviation Industries, заявили в Минфине США, передает ТАСС.
Эта компания занимается производством иранской оборонной продукцией и ответственна за разработку и производство беспилотников, утверждает американское ведомство.
США полагают, что Иран отправлял такие беспилотники России, чтобы та могла применять их в ходе спецоперации на Украине.
Также США ввели ограничения в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization). Она, по версии Вашингтона, ответственна за «контроль над иранской программой производства баллистических ракет».
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиан заявлял, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Он пояснял, что это происходило за несколько месяцев до начала СВО.
Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
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В социальных сетях посольства США в Москве появился видеоролик, в котором рассказывается об общности культур России и США, осуждается «происходящее», в конце демонстрируется несанкционированная акция протеста в Москве, участники которой скандируют «нет войне!».
Видео начинается с «обращения к народу России». Первая часть видео состоит из кадров исторической хроники встречи советских и американских союзников Второй мировой войны. В ролике, опубликованном в Telegram посольства, показаны также приветствия друг друга космонавтов и астронавтов на станции «Мир», рукопожатия Брежнева и Кеннеди, Горбачева и Рейгана, Ельцина и Клинтона.
В видео говорится, что США и Россия «соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Русскую литературу преподают в американских школах, а русские произведения исполняются в самых престижных культурных заведениях.
«На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно», – говорится в сообщении посольства США в Москве.
В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
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Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.
На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.
Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»
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Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».
Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».
Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.
Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.
«С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».
По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В четверг в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Кроме того, США заявили, что считают предложение России ввести режим прекращения на 36 часов «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки.
Медведев назвал госдепартамент США наследниками Геббельса
Государственный департамент Соединенных Штатов – это настоящие наследники рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, об этом свидетельствует недавнее обращение госдепа к россиянам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на обращение госдепа к народу России, в котором тот выказал солидарность с россиянами, которые «стремятся создать более мирное будущее».
По мнению зампреда Совбеза, даже «для этих первостатейных уродов» это является верхом цинизма и «пределом моральной деградации». Он напомнил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов на украинский конфликт, поставляет оружие киевским властям в гигантских масштабах.
Медведев указал, что подобное поведение – запредельный цинизм «в лучших традициях нацистов».
«Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», – подчеркнул он.
Он напомнил, что недавно на боевую службу отправился российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными системами морского базирования «Циркон», он, по словам зампреда Совбеза, ушел к берегам стран НАТО.
Медведев отметил, что такие ракеты имеют дальность в 1 тыс. километров, их скорость доходит до 9 Махов, и они могут преодолеть любую систему противовоздушной обороны.
«Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак (река на востоке США, впадает в Чесапикский залив – прим. ВЗГЛЯД). Так что радуйтесь!» – подчеркнул он.
Медведев уверен, что подобные ракетные комплексы способны «привести в чувство любого», кто будет представлять прямую угрозу России и ее союзникам.
Также зампред Совбеза подчеркнул, что США и их «прихвостням, убивающим наших людей», не будет прощения, с ними будет вестись разговор на языке силы.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Позже Минобороны показало кадры выхода фрегата из базы на боевую службу.
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Палата представителей США трижды не смогла избрать нового спикера
Американские законодатели с трех попыток не смогли избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США
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Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Кандидат от демократов Хаким Джеффрис в ходе голосования получил поддержку 212 американских законодателей, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, поддержали лишь 202 конгрессмена, при необходимых для победы 218 голосах, передает ТАСС.
При этом по итогам третьего тура голосования число республиканцев, которые не поддержали своего лидера, увеличилось до 20 по сравнению с 19 во втором и первом турах. Все они поддержали другого однопартийца – Джима Джордана.
Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.
Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда для утверждения нового спикера потребовалось целых девять туров голосования. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Палата представителей возобновит заседание в среду в полдень по местному времени (20.00 мск).
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Американцы назвали проблемы, с которыми столкнется Байден в 2023 году
Американцы ожидают, что для президента США Джо Байдена 2023 год будет проблемным, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа.
Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами, и в следующем году упадет фондовый рынок, передает РИА «Новости».
Также 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.
В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор.
Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative заявил, что десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти. Он заявил, что Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется.
До этого американский политик Янг заявил, что США ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине.
Обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази предупредил о возможном отключении света на долгие годы в США.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
Госдеп пожаловался на неравное число дипломатов в дипмиссиях России и США
Представитель Госдепа Прайс заявил о неравном числе американских дипломатов в России и российских в США
У России в США больше дипломатов, чем американских в России, Вашингтон же стремится к «взаимности», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что США стремятся «по всему миру воплощать принцип взаимности» в дипломатических отношениях. «Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США», – приводит его слова РИА «Новости».
Он посетовал, что Москва ввела ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, это ограничило возможности миссии. В США выразили надежду на то, что удастся добиться прогресса в вопросе работы дипмиссий. Отмечается, что работники постпредства при ООН в обсуждаемое число сотрудников не входят.
Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что стороны продолжают переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали работы по освобождению, в частности, американца Пола Уилана, передает ТАСС.
Напомним, Россия предлагала США обнулить все ограничения в работе дипмиссий двух стран и вернуться к нормальному функционированию.
В США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву
19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США откажутся передавать Украине
Военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией.
Сучиу считает, что Киев ни за что не получит от США истребители F-16 Fighting Falcon, поскольку такую поставку можно счесть втягиванием НАТО в конфликт. Также указывается, что на обучение летчиков уйдет много времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
Кроме того, как полагает Сучиу, Украине не дадут танки M1 Abrams. По словам Сучиу, в Пентагоне считают, что такая поставка принесла бы больше вреда, чем пользы – обучение украинских военных потребовало бы слишком много времени.
Наконец, США, по словам военного эксперта, не собираются поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS – они позволят Киеву наносить удары вглубь России, а США опасаются ответных действий Москвы.
Напомним, США планируют в билжайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи. СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
США исключили переговоры по Украине на основе новых границ России
Белый дом: Сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для переговоров по Украине
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Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии представителя администрации США, «справедливый мир» якобы должен учитывать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Жан-Пьер выступила с утверждением, Россия повышает ставки и аннексирует украинскую территорию и настаивает на ее сохранении в своем составе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, это совершенно не является основой для реальной дипломатии. Она также повторила, что США видят свою задачу в продолжении поддержки Украины на поле боя, чтобы Киев оказался в наиболее выгодном положении для переговоров, передает ТАСС.
Напомним, Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Госдеп пообещал отправить нового посла США в Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Новый посол Соединенных Штатов в России Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни
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Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, Трейси недавно была утверждена на должность посла США в России. По его словам, Трейси с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве. Прайс уточнил, что новый посол ранее работала заместителем главы американской дипломатической миссии в Москве и знает отношения между США и Россией «как никто другой», передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил важность работы послов в других странах, особенно в случае с Россией, с которой США необходимо поддерживать каналы связи, имеющие чрезвычайную важность во время напряженности.
Прайс сообщил, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве. Он заверил, что в Госдепартаменте США с нетерпением ждут, что новый посол приступит к своим обязанностям.
Напомним, в конце декабря минувшего года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил о «последнем издыхании» отношений России и США.
Польша закупила в США 116 танков Abrams
Польша дополнительно купила у США 116 танков Abrams
Польша закупила у США дополнительно 116 танков Abrams, первые экземпляры поступят в страну в этом году, сообщает министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что договор с США заключен на поставку 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, передает РИА «Новости».
Кроме танков, в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Также предполагается обучение и подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.
Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.
Ранее Госдеп США одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.
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В США призвали к выходу страны из НАТО
AT: США должны выйти из НАТО после завершения конфликта на Украине
После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и перестать финансировать Европу и обеспечивать ее безопасность, заявил обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн.
Журналист в статье для The American Thinker усомнился в целесообразности НАТО для США, он возмутился тем фактом, что Соединенные Штаты, которые «переживают бешеную инфляцию», выделяют огромные средства Украине, в то время, как европейским странам украинский конфликт угрожает самым непосредственным образом. Также Маккэнн назвал наглецом Зеленского, который требует от США выделения новых миллиардов, при этом «бездарный Джо Байден и члены обеих партий в Конгрессе готовы тратить «столько, сколько потребуется» денег американских налогоплательщиков на Украину, передает РИА «Новости».
Маккэнн считает, что ответ на все заданные вопросы заключается в существовании НАТО и намерении правительства США защищать любой ценой Европу.
После распада СССР Вашингтон потратил почти триллион долларов на расходы в рамках альянса, все больше изображая Россию как непримиримого злодея, особенно после выборов в США в 2016 году, пишет Маккэнн.
Он призвал Белый дом прекратить тратить миллиарды денег американских налогоплательщиков на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности США. Маккэнн видит большую угрозу именно от Китая и считает, что на борьбе с этой страной надо сосредоточиться.
Автор материала считает, что США во имя своего будущего должны выйти из НАТО и перестать помогать Европе после подписания мирного договора между Украиной и Россией.
Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов, согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе.
Председатель КНШ ВС США и главком ВС Украины обсудили ход СВО России
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли и главком ВС Украины Залужный обсудили ход спецоперации РФ
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ, говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
По словам официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, Милли и Залужный обменялись прогнозами и оценками относительно сложившейся ситуации вокруг российской спецоперации. Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Ранее США исключили переговоры по Украине на основе признания новых границ России.