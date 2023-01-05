Задержан предполагаемый виновник пожара в жилом доме в Чебоксарах

Задержан собственник квартиры, где произошел пожар в жилом доме в Чебоксарах

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, где пострадали 17 человек, задержан собственник загоревшейся квартиры, сообщили в правоохранительных органах.

Собственник квартиры в девятиэтажном жилом доме в Чебоксарах, где произошел пожар с 17 пострадавшими, задержан, он доставлен в отдел полиции, но показаний дать не может, потому что находится в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник в экстренных службах заявил, что по предварительным данным, причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее при пожаре в жилом доме в Чебоксарах пострадали 17 человек, из них восемь детей госпитализированы.

Спасены более 40 человек, 26 человек эвакуировано, в том числе десять детей. В настоящее время пожар локализован на площади 30 кв. метров, объявлена ликвидация открытого горения.