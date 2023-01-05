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Задержан предполагаемый виновник пожара в жилом доме в Чебоксарах
Задержан собственник квартиры, где произошел пожар в жилом доме в Чебоксарах
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Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, где пострадали 17 человек, задержан собственник загоревшейся квартиры, сообщили в правоохранительных органах.
Собственник квартиры в девятиэтажном жилом доме в Чебоксарах, где произошел пожар с 17 пострадавшими, задержан, он доставлен в отдел полиции, но показаний дать не может, потому что находится в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник в экстренных службах заявил, что по предварительным данным, причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее при пожаре в жилом доме в Чебоксарах пострадали 17 человек, из них восемь детей госпитализированы.
Спасены более 40 человек, 26 человек эвакуировано, в том числе десять детей. В настоящее время пожар локализован на площади 30 кв. метров, объявлена ликвидация открытого горения.
Радиоведущая «Русское радио Вологда» Анна Азовская убита в Москве
По факту убийства ведущей «Русское радио Вологда» Азовской задержали ее сожителя
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Тело учредителя и ведущей «Русское радио Вологда» Анны Азовской обнаружено в квартире в Москве, в убийстве журналистки подозревается гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков, возбуждено уголовное дело.
По данным СУ СКР по Москве, в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко обнаружено тело женщины 1988 года рождения, при осмотре на ней обнаружили не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает РБК.
СМИ сообщают, что убитая в Москве девушка – 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио Вологда» Анна Саблина, известная как Анна Азовская. По предварительным данным, она приехала в Москву на новогодние праздники с молодым человеком гендиректором «Кичгородецкой лесной компании» Владимиром Маклаковым. Полицейские обнаружили бизнесмена рядом с телом девушки, когда выламывали дверь в съемную квартиру. Полицию вызвали соседи из-за шума и криков. Предварительно, Маклаков в ходе ссоры несколько раз ударил Азовскую ножом.
В данный момент предпринимаель оставлен под стражей и дает показания.
Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
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В социальных сетях посольства США в Москве появился видеоролик, в котором рассказывается об общности культур России и США, осуждается «происходящее», в конце демонстрируется несанкционированная акция протеста в Москве, участники которой скандируют «нет войне!».
Видео начинается с «обращения к народу России». Первая часть видео состоит из кадров исторической хроники встречи советских и американских союзников Второй мировой войны. В ролике, опубликованном в Telegram посольства, показаны также приветствия друг друга космонавтов и астронавтов на станции «Мир», рукопожатия Брежнева и Кеннеди, Горбачева и Рейгана, Ельцина и Клинтона.
В видео говорится, что США и Россия «соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Русскую литературу преподают в американских школах, а русские произведения исполняются в самых престижных культурных заведениях.
«На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», – говорится в сообщении посольства США в Москве.
В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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Стали известны отозвавшие признание Косово страны
Вучич перечислил девять отозвавших признание Косово государств
Еще девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косово, теперь его независимость не признают 106 государств, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
В список новых стран, которые отозвали признание, вошли Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы. Кроме того, «ожидается и десятая», сказал Вучич. Он отметил, что Косово признают только 84 страны, еще три – признают «не до конца», передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия назвала ситуацию в Косово «очень хрупкой». Вучич заявил, что удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово и Метохии, который мог закончиться «катастрофой с НАТО».
В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
Первая группа бывших заключенных в составе ЧВК «Вагнер» покинула зону СВО и получила помилование
Группа бывших заключенных, принимавших участие в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, заявил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
Отмечается, что в первой группе помилованных – 20 бывших заключенных. Они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы. Раненые получают компенсации, передает РИА «Новости».
Пригожин отметил, что среди бывших заключенных были те, кто оказался в тюрьме в силу обстоятельств или характера. Он отметил, что общество дало этим людям шанс. По его словам, среди бывших заключенных были и те, кому оставалось сидеть два дня, но они все равно пошли в зону СВО.
После помилования экс-заключенные могут вернуться в ЧВК «Вагнер» как обычные добровольцы.
Ранее бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь.
Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»
Если Германия не даст Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия грозят дойти и до немецкой столицы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, глава немецкого правительства Олаф Шольц может «продолжать игру, проводить социологические исследования о том, нужно давать танки или не нужно», если желает, чтобы «немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Леопард-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
Вильфанд: Причиной сильного похолодания в России стало необычное движение воздушных масс
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Необычное движение воздушных масс стало причиной аномального похолодания в России в ближайшие дни. Произойдет редкое ультраполярное вторжение, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, для умеренных широт характерен перенос воздуха с запада на восток. Если же происходит вторжение холодных воздушных масс, то перенос начинает осуществляться с севера на юг, а ультраполярный процесс – крайне необычное явление, передает ТАСС.
Вильфанд добавил, что движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие аномалии.
При этом чаще всего ультраполярное вторжение не бывает слишком длительным и длится около пяти дней. Однако в последние десятилетия ультраполярные вторжения происходят реже из-за глобального потепления.
Напомним, ранее Вильфанд заявил, что в Центральном федеральном округе среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до минус 34 градусов.
Тайвань расширил ограничения экспорта в Россию
Власти Тайваня сообщили о расширении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию
Список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, расширили, сообщило экономическое ведомство Тайваня.
В список включены более 50 наименований, в частности, связанные с ядерной энергетикой вещества, а также химикаты и продукция машиностроения. Власти Тайваня пояснили, что речь идет о продукции, которая может быть использована в военных целях. В сообщении говорится, что данный шаг предпринят в целях «международного сотрудничества», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Тайваня поддержали западные санкции против России, в ответ Москва внесла Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Тайвань является одним из лидеров производства полупроводников.
McDonald's собралась уйти из Казахстана
Bloomberg узнало о намерении McDonald's прекратить бизнес в Казахстане после отказа от мяса из России
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В связи с ситуацией на Украине и отказа от поставок мяса из России в Казахстан сеть быстрого питания McDonald's намерена покинуть центральноазиатскую страну, сообщили источники.
Указывается, что Казахстан «остался без замены российским поставкам мяса» после того, как начались «сбои», связанные с российской спецоперацией. Хотя на местные предприятия не должны распространяться санкции, McDonald's запретила франчайзи в Казахстане закупать котлеты у российских поставщиков. Однако закупки котлет в Европе не могут решить проблему, так как из-за высокой цены и расходов на перевозку бизнес пришлось бы вести в убыток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в ноябре McDonald's в Казахстане сообщила, что работа сети в стране приостанавливается. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, который в декабре предстал перед судом по делу о хищениях в газовой сфере.
McDonald's списала 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России. McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Летом предприятия сети открылись под названием «Вкусно – и точка».
Белорусские пограничники сообщили о вооруженных провокациях со стороны Украины
Погранкомитет Белоруссии: Границу Украины охраняют военные без знаков отличия
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Служащие ВСУ наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты, на провокации белорусские пограничники не поддаются, границу Украины охраняют люди в форме без знаков отличия, сообщили в погранкомитете Белоруссии.
«Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка», когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты угрожающие демонстрировались в сторону пограничников», – сообщил начальник погранконтроля на видео, распространенном в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии.
Офицер отделения погранконтроля отметил, что на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет».
«То есть, государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», – добавил он.
Также офицер рассказал, что на территории Украины периодически слышны выстрелы, а также звуки тяжелой техники. По его словам, пересекающие границу граждане рассказывают, что украинцы выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра.
Представитель белорусской погранслужбы добавил, что с приходом зимы количество нарушений пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства Белоруссии отмечают рост провокаций в районе белорусской границы.
Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о планах Таллина выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов
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Эстония хочет самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу сообщил, что блокированы активы на 17 млрд евро. Однако процесс передачи их Украине застопорился, хотя страны ЕС и велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему. В связи с этим Таллин решил параллельно запустить процесс создания собственной юридической структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк России полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.
Пленные украинские военные назвали Зеленского «шавкой»
Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»
Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.
Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».
«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».
Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.
«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было», – заявил Пономаренко.
Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.
Под Константиновкой в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»
Минобороны сообщило об уничтожении более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура» в ДНР
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ВС России в районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожили более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в ДНР в районе Константиновки ликвидированы более 55 экстремистов «из батальона имени Шейха Мансура», воевавших на стороне ВСУ. Кроме того, уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха», в районах Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР – самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», сообщили в Минобороны.
Также уничтожены три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 возле населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск в ДНР, а также Ингулец и Новобереслава Херсонской области.
«В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37», – сообщил Конашенков.
Ранее Минобороны сообщило, что Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины.