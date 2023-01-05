При пожаре в жилом доме в Чебоксарах пострадали 17 человек, в том числе восемь детей

Число пострадавших в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в Чебоксарах выросло до 17 человек, из них восемь детей госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Чебоксарах по улице Шевченко, жильцов стали эвакуировать. По последним данным, при пожаре пострадали 17 человек, из них восемь детей и девять взрослых.

Все дети отправлены в больницу, двое в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что госпитализированы восемь человек, один отправлен на амбулаторное лечение, спасены более 40 человек.

Ранее при пожаре в жилом доме в Башкирии погибли два человека.