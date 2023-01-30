ВОЗ продлила режим ЧС в связи с COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с января 2020 года режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19, сообщила Женевская штаб-квартира ВОЗ по итогам заседания комитета организации по ЧС.

Как сообщили в ВОЗ, гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии COVID, и констатировал, что пандемия «продолжает представлять чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение», передает ТАСС.

Эксперты пришли к выводу, что пандемия коронавируса, «возможно, приближается к переломному пункту, а достижение высоких уровней иммунитета у населения мира вследствие вакцинации и перенесенного заболевания ковидом «может ограничить воздействие SARS-CoV-2 на заболеваемость и смертность».

Вместе с тем комитет подчеркнул, что этот вирус останется постоянно присутствующим патогеном в людях и животных в обозримом будущем и рекомендовал ВОЗ «разработать предложения по альтернативным механизмам» борьбы с ковидом после завершения режима чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС на фоне COVID-19 был введен ВОЗ в конце января 2020 года, а 11 марта 2020 года организация признала распространение COVID-19 пандемией.