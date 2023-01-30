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Генсек НАТО заявил о «важности» «ядерного зонтика» США из-за России
Генсек НАТО Столтенберг: Американский «ядерный зонтик» играет важную роль на фоне действий России и Китая
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Американские средства расширенного сдерживания «выполняют важную задачу» в интересах стран Североатлантического альянса на фоне действий России, Китая и КНДР, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг упомянул, что Россия «обладает и интенсивно вкладывается в мобилизацию ядерного оружия», а Китай «увеличивает число вооружений». Потому, отметил генсек НАТО, ядерному «сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача», передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Мир, считает Столтенберг, будет подвержен большей опасности, если страны НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.
Кроме того, Столтенберг, выступая в Сеуле в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хена, призвал Южную Корею нарастить военную помощь Украине. Он отметил, что некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику. В качестве примера он привел Германию, Норвегию, а также еще не вступившую в альянс Швецию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают эффективный скоординированный ответ на возможное применение Северной Кореей ядерного оружия.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
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Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.
The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.
В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.
«Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.
Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.
«Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.
При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.
«Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
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Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.
В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».
По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.
Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.
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В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
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Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
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Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
Бауэр ответил утвердительно на соответствующий вопрос во время интервью. По его словам, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, НАТО укрепляет свой восточный фланг, перебросив войска в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Бауэр назвал это «важным сигналом» Москве о том, что позиция НАТО «изменилась». «Показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTP.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью слова Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине.
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В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен
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Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.
«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.
«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.
«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.
«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.
Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».
«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.
«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.
При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
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Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
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В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных
Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.
Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.
Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.
По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.
Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
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Захарова после слов Блинкена разоблачила «поразительное американское лицемерие»
Захарова назвала лицемерием предложение Блинкена гражданам США оплатить пребывание беженцев в Штатах
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Предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах, которые стали беженцами благодаря политике США, это поразительное и очень показательное американское лицемерие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске программы Welcome Corps. Она направлена на то, чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства.
«Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие», – считает Захарова.
Она напомнила, что сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, на Украине, втянув эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. После того, как жители этих государств покинули свои дома, правительство США предлагает своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах.
«Перекладывать финансовые обязательства в частные руки – обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование. Может, скоро американским обывателям и деньги можно будет на дому печатать? С точки зрения экономики ущерб будет минимальным – доллары и сейчас ничем не обеспечены. Разве что рекордной суммой госдолга в 31 триллион», – сыронизировала Захарова.
Согласно программе Welcome Corps, группы, состоящие как минимум из пяти человек, могут подать заявку на спонсорство беженцев и помочь им адаптироваться к жизни в США с помощью консорциума некоммерческих организаций по переселению.
Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.
Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.