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3 января, вторник | Последнее обновление — 18:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Прощание с Пеле завершилось на стадионе ФК «Сантос»
На стадионе ФК «Сантос» завершилось прощание с легендой футбола Пеле
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Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле завершилась во вторник на стадионе «Вила Белмиру» в городе Сантос, его похоронят в мавзолее самого высокого в мире некрополя.
Траурный кортеж отъехал от стадиона, где проходила гражданская панихида. По окончании церемонии гроб с телом Пеле под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. В составе траурного кортежа в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции, Пеле провезут по улицам Сантоса, мимо дома, где живет его мама, которой 100 лет, передает ТАСС.
Пеле будет похоронен в мавзолее самого высокого в мире вертикального некрополя «Экуменика» недалеко от стадиона.
Как подсчитали организаторы панихиды, за сутки попрощаться с Пеле пришли более 230 тыс. человек, длина очереди доходила до 2,3 км, а время стояния в очереди превышало 3 часа.
Гроб с его телом был установлен на помосте под навесом на центральном круге игрового поля, на котором он дебютировал в составе ФК «Сантос» в 1956 году.
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83 году жизни 29 декабря. Как позже стало известно от врачей экс-футболиста, причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.
В ВВС Белоруссии рассказали об общении офицеров НАТО по-русски
Замкомандующего ВВС Белоруссии Булавко рассказал об общении офицеров НАТО из сопредельных республике стран по-русски
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Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский, заявил заместитель командующего белорусскими ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.
Булавко подтвердил в эфире телеканала СТВ, что белорусские офицеры в ходе радиообмена общаются с представителями польских и литовских подразделений. При этом полковник отметил, что офицерам НАТО из сопредельных стран, как ни парадоксально, проще общаться с представителями Белоруссии на русском языке. По словам Булавко, после начала радиообмена на английском представители НАТО сами предлагают вести дальнейшие переговоры на русском, передает ТАСС.
Как признался замкомандующего белорусскими ВВС и ПВО, у него создалось такое впечатление, что офицерам сопредельных стран НАТО самим стыдно за свое руководство, потому что они по сути оправдываются, когда происходят определенные провокационные действия, связанные с нарушением воздушного пространства Белоруссии. По словам Булавко, представители НАТО в таких случаях списывают произошедшее на случайность и технические сбои.
Напомним, в конце декабря минувшего года Белоруссия выразила готовность к диалогу с НАТО.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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Убийцей инспектора МАДИ в Москве оказался боец ММА
Подтверждена причастность бойца ММА к убийству инспектора МАДИ
Убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался боец смешанных единоборств (ММА), он арестован, ему грозит пожизненное заключение.
Тверской районный суд города Москвы отправил под стражу обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова, передает ТАСС.
Преступление произошло 31 декабря на Москворецкой набережной, в районе парка «Зарядье». Инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом. Затем он повалил инспектора на землю и нанес еще несколько ударов. В итоге сотрудник МАДИ скончался на месте происшествия.
Отмечается, что погибший до нападения не фиксировал автомобиль преступника и не беседовал с ним. Убийце может грозить пожизненное заключением, с учетом действующего в России моратория на смертную казнь.
Ранее бойца ММА задержали за избиение и изнасилование в Москве.
Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Продвижение в Артемовске осложнено сотнями украинских линий обороны
ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда за одно здание идет борьба в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, передает РИА «Новости».
Пригожин предположил, что таких линий обороны может быть около 500, с учетом того, что рубеж обороны встречается каждые 10 метров.
Как отметил командир одного из отрядов группы с позывным «Механ», встречающий на фронте уже восьмой Новый год – с 2014 года, такая стратегий стала традицией.
«Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий год... и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», – подчеркнул он.
Бойцы группы добавили, что им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, «чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску».
Ранее сообщалось, то украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками.
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Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
Саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.
Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.
Дед Мороз избил прохожего в центре Москвы из-за стиха
Дед Мороз в Москве ударил посохом по голове прохожего за отказ прочитать стих
Дед Мороз в Москве избил прохожего за отказ прочитать новогодний стишок, волшебник ударил мужчину посохом по голове, пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Дед Мороз напал на прохожего в центре Москвы, он ударил его несколько раз посохом по голове, отобрал у него сотовый телефон и выбросил в сугроб, передает РЕН ТВ.
Избитый Дедом Морозом мужчина поучил черепно-мозговую травму и гематомы по всему телу, он доставлен в больницу, полиция начала проверку.
Ранее Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани.
Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске
Удар по пункту ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
В Сети распространяется видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщается, что французский журналист вел прямой эфир, когда на заднем фоне прогремел мощный удар по пункту дислокации ВСУ в районе контролируемого Киевом Краматорска в ДНР.
Видеозапись была продемонстрирована в эфире передачи Quotidien, в студии которой во время показа находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА «Новости».
Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал, что ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР, а также в Харьковской области, ликвидировав более 70 иностранных наемников, более ста ранены.
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Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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В Совфеде призвали лишить Меладзе российского гражданства
Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе гражданства РФ за поддержку лозунга украинских националистов
Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства РФ за поддержку лозунга Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещенная в РФ экстремистская организация).
Афанасьева в своем Telegram-канале выразила мнение, что за такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации.
Напомним, 13 ноября минувшего года в Госдуму внесли поправку к законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или создание угрозы безопасности России.
СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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Боррель признал неспособность ЕС конкурировать с США
Глава дипломатии ЕС Боррель признал неспособность Евросоюза конкурировать с США в субсидировании компаний
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Евросоюз не обладает возможностями США по выделению государственных субсидий компаниям и не хочет вступать в экономическую борьбу с Соединенными Штатами из-за последствий для мировой экономики, сообщил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу с США в области выделения государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. Он также признал, что у ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями, которыми обладают США. Кроме того, он отметил, что принятие политики, аналогичной США, на уровне входящих в ЕС государств, может фрагментировать внутренний рынок Евросоюза. По словам Борреля, ЕС ведет активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах по этому ключевому вопросу, передает РИА «Новости».
Как отметил глава дипломатии Евросоюза, принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) основан на философии, совершенно отличной от той, которую утвердили в ЕС. В частности, этот закон не предусматривает выплат со стороны базирующихся в США компаний за выбросы углерода и при этом предполагает важные государственные субсидии организациям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле. По словам Борреля, этот подход наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идет вразрез с правилами ВТО.
Напомним, в конце декабря зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов и последующая война этого образования с Францией.
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Доцент РЭУ Лебединская предупредила о вступлении в силу новых правил доставки пенсий в России в 2023 году
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В России с 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий, сообщила доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.
Она напомнила, что раньше почтальоны приносили пенсию один раз в месяц. При этом, если в день доставки пенсии получатель отсутствовал дома и не мог забрать деньги, то ему приходилось ждать до следующего месяца или обращаться в отделение «Почты России». Это правило прекратило действовать в новом году, передает ПРАЙМ.
Как сообщила Лебединская, с 2023 года почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома в момент доставки денег, обязан еще как минимум дважды прийти к пенсионеру, заранее известив его о визите. Кроме того, с апреля доставлять пенсию в наличной форме будет только «Почта России». В новогодние каникулы ее отделения продолжают работать по обычному графику и закроются на выходной только 7 января.
Напомним, с 1 января 2023 года выросли страховые пенсии по старости для неработающих россиян.
Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Экс-помощник Трампа Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО из-за отказа ввести санкции против России
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Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности Анкары занять жесткую антироссийскую позицию.
В своей статье, опубликованной на сайте британской The Daily Telegraph, Болтон написал, что в ближайшие месяцы так называемое единство Запада будет по-настоящему проверено на деле. Он отметил, что Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО. При этом бывший сотрудник администрации США выразил сожаление, что торговые и военные партнеры России еще не покинули Москву в час нужды, в том числе Турция, чье членство в НАТО, как заявил Болтон, должно быть под вопросом в 2023 году, если Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран на выборах в июне, передает ТАСС.
Он также отметил, что обещания Берлина увеличить расходы на оборону пока не материализовались, а оборонный бюджет Германии в 2023 году будет даже меньше прошлогоднего. Болтон также обратил внимание, что средства из специально созданного фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро еще не были задействованы для модернизации вооружения и боевой техники ВС ФРГ. При этом бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту недовольства на Западе.
Ранее официальный представитель Эрдогана выразил мнение, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Пригожин рассказал, как чтят память бойцов ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как чтят память бойцов ЧВК «Вагнер»
Многих погибших бойцов группы «Вагнер» хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, установлены памятники и организован мемориал, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, отдельное кладбище находится на окраине станицы Бакинская, где хоронят бойцов ЧВК «Вагнер» по завещанию или сирот, чьи тела не забирают родственники, передает РИА «Новости».
Также памятники «вагнеровцам» есть селе Горячий ключ, где построена часовня с мощами святого Иакова Хаматурского, привезенными из Сирии. Организованы гостевые домики и мемориал в честь погибших бойцов группы. Мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха здесь нет.
Пригожин рассказал, что на каждой табличке без имен в честь погибшего воина нанесен его личный номер и копии полученных им орденов и медалей.
Рядом стоят несколько памятников в честь подвигов, совершенных бойцами группы. Например, монумент Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, попавшим в окружение боевиков в Сирии, однако убивших сами себя, чтобы не попасть в плен. Также стоит памятник бойцу, погибшему во время отступления колонны группы из некоего города. Боец с позывным Хунгуз прикрывал выход колонны, его напарник погиб, а герой жестом остановил товарищей, которые хотели прийти ему на подмогу.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Санкт-Петербурге отказались хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, по данным СМИ, у добровольца не было официального статуса военнослужащего или сотрудника силовых ведомств. Мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью «За отвагу». Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.
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