В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине

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3 января, вторник | Последнее обновление — 13:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Польше назвали поставляемое ВСУ вооружение металлоломом и рухлядью
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине
В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но признали свою неспособность повлиять на Киев
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Израильские политики возмущены из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, но они признают, что сделать с этим ничего не могут, пишет газета Haaretz.
Автор газеты Haaretz Сэм Сокол пишет, что израильские власти многократно указывали Киеву на неприемлемость культа Бандеры, но их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» не были услышаны, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что год назад во время празднования Киевом дня рождения Бандеры израильское посольство уже выступило с критикой, но в этом году дипломаты воздержались от высказываний.
Источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины
Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине
Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».
По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».
Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.
Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
Саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.
Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.
Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае
Народный артист России Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции на Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.
На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.
Ранее Олегу Газманову запретили выступать на Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
Мэр Днепропетровска призвал отказаться от оливье и «шубы»
Мэр украинского Днепропетровска Филатов назвал салат оливье и сельдь под шубой советским наследием
Мэр Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и сельди под шубой, чтобы быть подальше от Москвы.
Филатов честно признался в своем Telegram-канале, что на третий день празднования Нового года уже не может «жрать» оливье и сельдь под шубой, поэтому призвал постепенно отказываться от «этих советских привычек».
«Это, если по-честному, и на самом деле «прочь от Москвы», – считает мэр, добавив, что за холодец с горчицей, который он готов есть неделю, может «отдать душу».
Ранее мэр города Лебедин в Сумской области Украины написал заявление в СБУ из-за Деда Мороза на новогоднем празднике в местной школе, назвав мероприятие « советско-пропагандистским шабашем»
ПВО сбила украинский разведывательный беспилотник под Бердянском
Разведывательный беспилотник ВСУ сбит под Бердянском
Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Бердянском, жертв и разрушений нет, сообщила администрация города в Запорожской области.
Администрация Бердянска в своем Telegram-канале сообщила, что ПВО в 35 км севернее города заметила и уничтожила разведывательный БПЛА кустарного производства, жертв и разрушений нет.
Ранее правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.
В США указали на проблемы использования ЗРК Patriot на Украине
СМИ: Использование ЗРК Patriot на Украине возможно только в 2024 году
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Поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году, также есть большой риск их моментального уничтожения, сообщает американский портал Military Watch.
Портал Military Watch со ссылкой на доклад исследовательской службы Конгресса США пишет, что необходима обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot, передает РИА «Новости».
Как указали в статье, Украине поставят лишь одну батарею Patriot, но есть большие вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак. Также авторы статьи спрашивают, откуда будет поставлена эта батарея, поскольку все существующие единицы уже используются на других важных военных объектах.
В материале упомянули и проблему высокой стоимости крылатых ракет этого средства ПВО, стоимость одного снаряда – один миллион долларов.
Автор также затронул еще тот факт, что быстрое уничтожение комплексов «подорвет как моральный дух украинцев, так и уверенность союзников в ракетной системе, которая считается оплотом американских сил».
Ранее экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot.
В Совфеде призвали лишить Меладзе российского гражданства
Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе гражданства РФ за поддержку лозунга украинских националистов
Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства РФ за поддержку лозунга Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещенная в РФ экстремистская организация).
Афанасьева в своем Telegram-канале выразила мнение, что за такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации.
Напомним, 13 ноября минувшего года в Госдуму внесли поправку к законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или создание угрозы безопасности России.
Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске
Удар по пункту ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
В Сети распространяется видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщается, что французский журналист вел прямой эфир, когда на заднем фоне прогремел мощный удар по пункту дислокации ВСУ в районе контролируемого Киевом Краматорска в ДНР.
Видеозапись была продемонстрирована в эфире передачи Quotidien, в студии которой во время показа находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА «Новости».
Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал, что ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР, а также в Харьковской области, ликвидировав более 70 иностранных наемников, более ста ранены.
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Польская армия столкнулась с нехваткой автоматов из-за Украины
В Польше решили докупить 70 тыс. автоматов, которые отправили на Украину
Польская армия решила дополнительно купить 70 тыс. автоматов GROT, которые ранее были поставлены Украине, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Блащак пояснил, что 70 тыс. автоматов должна поставить фабрика «Лучник» из Радома, это стрелковое оружие «уважают» в Польше и на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс заявил, что Варшава отдала Киеву более трети военного потенциала Польши.
В Германии предостерегли от поставок на Украину танков Leopard
Немецкий политик предостерег Германию от поставок на Украину немецких танков Leopard
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Немецкий политик от вхожей в СДПГ (правительственная коалиция) партии, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер на немецком телеканале ARD предостерег Германию от поставки на Украину немецких танков Leopard-2, заявив, что в интересах всех предотвращение эскалации конфликта.
По его словам, Украину и дальше необходимо поддерживать, однако опасно принимать односторонние решения, которые могли бы включать поставки на Украину немецких танков Leopard-2, передает РИА «Новости».
Мюллер подчеркнул, что подобное оружие может быть поставлено только в координации с НАТО.
Также он отметил, что в противном случае НАТО стала бы прямой стороной войны против России, чего никто в мире не хочет.
«Американцы, французы и другие, у которых есть сравнимые системы, как этот танк Leopard, тоже их не поставляют, а остаются привержены позиции, в рамках которой ведут поставки того, что Украине срочно необходимо для защиты», – резюмировал Миллер.
Ранее заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник выразил недовольство отказом ФРГ от поставок танков, назвав возражения немецкой стороны неубедительными.
Новый глава МИД Израиля обозначил будущие отношения с Украиной
Новый глава МИД Израиля Коэн пообещал гуманитарную помощь Украине
Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США, заявил новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн.
Коэн заявил, что МИД Израиля подготовит для кабинета министров страны подробную справку о ситуации на Украине, чтобы руководство страны могло «сформулировать ответственную политику» на этом направлении. Он добавил, что в любом случае гуманитарная помощь будет оказана, передает ТАСС.
Новый глава МИД Израиля назвал приоритетом внешней политики страны укрепление стратегического партнерства с США, отметив, что альтернативы израильско-американским отношениям нет, поскольку они основаны на общих ценностях, а также на общих интересах.
По словам Коэна, он уже переговорил с послом США в Израиле Томом Найдсом и намерен побеседовать с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обеспечить продолжение стратегического сотрудничества между странами.
Ранее парламент Израиля 29 декабря на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов, после чего министры и новый премьер были приведены к присяге. Полномочия главы МИД Израиля представителю партии «Ликуд» Коэну передал в понедельник экс-премьер Яир Лапид.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине.
СБУ обвинила Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины
СБУ обвинила главу Банка России Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, ей вменяют организацию введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины, что является посягательством на территориальную целостность страны.
СБУ считает, что собраны доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок «страны-агрессора». По данным украинского ведомства, именно глава Центробанка России смогла организовать введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины, и способствовала там блокированию гривны, передает ТАСС.
Набиуллиной предъявлены обвинения в преднамеренных действиях с целью изменения границ Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия». Также в СБУ решили объявить Набиуллину в международный розыск.
Ранее на Украине депутата Госдумы России и певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам колонии, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны.
СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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