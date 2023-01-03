Эксперт назвал валюты для сбережений в 2023 году

Эксперт по фондовому рынку назвал юань и гонконгский доллар лучшими валютами для сбережений в 2023 году

Выгодными валютами для сбережений в этом году станут юань и гонконгский доллар, причем лучше приобрести их не в чистом виде, а открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к этим валютам, выразил мнение эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, при выборе объекта для вложения важно соотнести перспективы и риски. Так, валюты Поднебесной (юань и гонконгский доллар) в этом ключе будут оптимальным выбором, передает РИА «Новости».

Также Зельцер отметил рост интереса к этой валюте особенно со стороны дружественных и нейтральных стран. Кроме того, интерес возрастает ввиду развития товарооборота со странами Азии.

«Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро», – подчеркнул он.

Кроме того, Зельцер объяснил, что лучше покупать не саму валюту, а номинированные в ней финансовые инструменты. Так, можно открыть вклад в юанях или дирхаме, или же приобрести облигации российских крупных корпораций с привязкой к юаню по причине их растущей доходности.

«Лучше дождаться некоторой коррекции от круглых отметок, и уже после входить в интересующие валютные инструменты. Скажем, от 67,5-65 рублей по доллару США и выше 9,5 рублей за юань», – резюмировал эксперт.

Ранее Минфин вдвое увеличил максимальные доли юаня и золота в ФНБ.