Мантуров: Промпредприятиям важно переходить на отечественные решения в цифровизации

Вице-премьер Денис Мантуров посетил Нижегородскую область с рабочим визитом

Промышленным предприятиям, как крупным, так и малым (МСП), необходимо переходить на отечественные решения в цифровизации производственных процессов, а на внутреннем рынке должна повышаться доступность приобретения конкурентных российских продуктов, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Об этом Мантуров сообщил на совещании в Нижнем Новгороде по обеспечению технологического суверенитета страны в области цифровых решений для промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

При этом, по его словам, на внутреннем рынке промышленности должна повышаться доступность тестирования и приобретения конкурентных российских продуктов – для этого важно активизировать поддержку разработчиков по всем направлениям.

Мантуров совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым посетил производственную и научно-исследовательскую площадки Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Нижегородской области.

Никитин заявил, что Нижегородская область – один из лидеров ИТ-отрасли страны, особое место занимает деятельность Российского федерального ядерного центра в Сарове. По его словам, здесь разрабатываются цифровые продукты очень высокого уровня, такие проекты требуют сильных разработчиков, от количества которых зависят сроки реализации. «Сейчас мы расширяем инфраструктуру профильного образования, создаем ИТ-кампус. Совместная работа вузов, научных институтов, предприятий ведется в рамках НОЦ. Все это имеет огромное значение для развития экономики», – добавил он.

Также Мантуров ознакомился с выставочной экспозицией, на которой были продемонстрированы образцы гражданской продукции предприятия. В частности, были представлены результаты внедрения отечественного многофункционального пакета программ «Логос», предназначенного для промышленного 3D-моделирования различных процессов и разработанного при поддержке Минпромторга и Росатома для замещения импортного ПО. «Логос» включен в реестр отечественного ПО и помогает почти 100 российским компаниям решать сложные задачи в процессе проектирования и создания высокотехнологичных изделий машиностроения.

Кроме того, Мантурову продемонстрировали результаты разработки системы полного жизненного цикла (СПЖЦ) «Сарус» «среднего класса», обеспечивающей реализацию сквозной технологии создания изделий, управление жизненным циклом, предприятием и производством на базе комплексов информационных систем, функционирующих в защищенной цифровой среде. В настоящий момент «Сарус» уже тестируют ряд госкорпораций, предприятия ОПК и энергетического комплекса. При этом Росатом планирует начать разработку СПЖЦ «тяжелого» класса, которая позволит проектировать изделия уже высокой сложности.

Другой важной разработкой РФЯЦ-ВНИИЭФ является линейка супер-ЭВМ на базе отечественных компонентов. Универсальные супер-ЭВМ предназначены для внедрения новой технологии проектирования изделий на основе виртуальных испытаний. В свою очередь гетерогенные супер-ЭВМ решают задачи в области технологий нейронных сетей, искусственного интеллекта и обработки «больших данных».