Губернаторы поддержали российскую организацию детей и молодежи «Движение первых»

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» активно развивается и наращивает присутствие в регионах России, включая новые территории. РДДМ призвано содействовать всестороннему развитию детей и молодежи.

Участниками РДДМ могут стать несовершеннолетние от шести лет, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального или высшего образования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как подчеркнул в обращении к участникам РДДМ президент Владимир Путин, принципиальный смысл движения – «быть доступным на всей территории страны – и в больших городах, и в маленьких поселках – современным пространством, где соединены все возможности для самореализации каждого ребенка, подростка, молодого человека». Присутствие «Движения первых» в каждом из субъектов страны активно обеспечивается при поддержке губернаторов.

В Челябинской области на первом заседании регионального совета «Движения первых» было объявлено об утверждении двадцати первичных ячеек отделения. Две из них появились в Копейске, еще 18 – в столице региона на базе общеобразовательных организаций.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поставил перед чиновниками задачу содействовать становлению в регионе «Движения первых» – помогать первичным отделениям движения на пути становления и развития, в том числе – подбирать кандидатуры на должность руководителей.

В Ярославской области региональное отделение «Движения первых» начало работу в декабре прошлого года. Первыми к нему присоединились учащиеся школы №62 в Ярославле. Как заявил губернатор региона Михаил Евраев, до конца учебного года первичные отделения движения будут созданы во всей Ярославской области – в образовательных организациях, домах культуры, учреждениях спорта и молодежной политики.

В Тюменской области состоялось первое заседание совета регионального отделения РДДМ. На заседании были рассмотрены 112 заявлений руководителей организаций региона – школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, спорта и культуры – о создании на их базе первичных отделений движения. Отмечается, что на данный момент это рекордный для России показатель. Координационный совет РДДМ в Тюменской области лично возглавил губернатор Александр Моор.

«Молодое поколение объединяется в интересах создания равных возможностей, саморазвития, раскрытия личностного потенциала и участия в коллективной созидательной работе на благо общества всей страны», – сформулировал миссию регионального отделения «Движения Первых» губернатор.

Совет регионального отделения РДДМ создан в Мурманской области. Объявлено, что уже в январе в регионе будет открыто более 30 первичных ячеек отделения. Курс на содействие развитию молодежи последовательно реализует губернатор региона Андрей Чибис. Развитие в Мурманской области «Движения Первых» – закономерный шаг в рамках заявленного губернатором курса.

Торжественное открытие первичного отделения РДДМ состоялось в Чите – столице Забайкальского края, который возглавляет губернатор Александр Осипов. Уже сформулирована первая инициатива отделения – в школе №11, на базе которой открылась организация, пройдет «Неделя добрых дел». В рамках тематической недели школьники будут делать открытки и собирать вещи в качестве гуманитарной помощи военнослужащим – участникам СВО.