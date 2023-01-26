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Песков подтвердил общение Путина с Варнигом
Песков подтвердил общение Путина с исполнительным директором Nord Stream 2 Варнигом
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Президент Владимир Путин после начала СВО общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение, сказал, что Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались, передает ТАСС.
Ранее Варниг в интервью газете Zeit сказал, что общался с российским президентом в Москве после начала спецоперации. Издание отмечало, что разговор состоялся без свидетелей, однако сам Варниг утверждает, что спросил Путина о том, «каковы цели» операции, передает РИА «Новости».
В сентябре Варнига включили в список «лоббистов Газпрома».
Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России
Захарова: Запад заранее спланировал войну против России
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Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».
«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.
Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».
Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву
Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине
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В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта.
Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости».
На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.
В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Шольц пообещал не вводить бесполетную зону над Украиной
Шольц пообещал немецким депутатам не открывать бесполетную зону над Украиной
Введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены, заявил германский канцлер Олаф Шольц в Бундестаге.
Североатлантический альянс сразу высказался, что не станет выступать за введение бесполетной зоны, в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется, заявил Шольц, передает ТАСС.
Также туда не будут оправляться наземные войска, прямого участия в конфликте «не будет», пообещал канцлер. Он подчеркнул, что этого нет сейчас «и не будет в будущем, на это все могут положиться».
Ранее бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский желает введения бесполетной зоны над Украиной.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будет происходить в небе над украинской территорией в случае поставок Киеву истребителей.
В Бундестаге обвинили Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага обвинил канцлера Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в «выбрасывании за борт» послевоенных принципов из-за решения передать Киеву танки Leopard 2.
«Больше никогда не воевать, не поставлять оружие в зоны конфликта – это были фундаменты внешней политики Германии в послевоенное время. Вы войдете в историю как канцлер, который это наследие пинал ногами», – передает РИА «Новости» слова политика.
По его словам, великие предшественники Шольца Гельмут Шмидт и Вилли Брандт делали особую ставку на мир.
Быстрон напомнил об ответственности Германии за жертвы Второй мировой войны, о погибших советских семьях и миллионах погибших евреев.
Напомним, правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2.
Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС.
Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова.
Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.
Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.
Путин назвал оккупационными американские войска в Германии
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Войска США на территории Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.
«Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, – ситуация сложная», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант – Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации».
«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много», – заключил Путин.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разваливают Евросоюз.
Германия назвала сроки поставок танков Leopard Киеву
Киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев, заявил глава германского министерства обороны Борис Писториус.
Поставки танков произойдут не ранее чем через три-четыре месяца, заявил Писториус в эфире телеканала Welt, передает ТАСС.
Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 («Леопард-2») из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.
До этого представитель немецкого руководства Штеффен Хебештрайт объявил, что Берлин намерен передать Киеву танки Leopard 2.
Путин: Целью СВО является защита людей и защита самой России
Путин назвал целью СВО защиту людей и России
Целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь Татьяниного дня.
«Цель [СВО], как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.
Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.
Германия объявила о поставке Украине 14 танков Leopard 2
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Кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт, сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
По его словам, Германия осуществит поставку тяжелой военной техники, а также выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят предоставить Киеву Leopard 2 из собственных запасов, передает ТАСС.
Хебештрайт рассказал, что Германия формирует для передачи два танковых батальона Leopard 2А6. Первая поставка будет включать в себя 14 боевых машин. Оставшееся количество танков предоставят другие страны Евросоюза.
Также представитель кабмина Германии добавил, что в скором времени стартует обучение украинских военных управлением танками.
В Кремле план поставки танков Abrams и Leopard на Украину сочли провальным по технологическим причинам.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
Путин: Россия «отменять» мировую культуру не будет
Путин заявил, что Россия «отменять» мировую культуру не будет
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ заявил, что никогда не додумались бы «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.
«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там (на Западе) додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что пускай Запад живет без «Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем».
Также Путин добавил, что Россия является частью мировой культуры, но весьма значимой, и необходимо понимать значение и роль российской культуры в мировом многообразии.
«Мы же тоже часть мировой культуры, надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую! Понимать нашу роль, значимость, значение, роль российской культуры в мировом многообразии», – сказал президент.
Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах
Путин: Привлекать студотряды на стройку в новых регионах полезно, но пока – опасно
Президент России Владимир Путин считает, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно для этого.
Выслушав предложение развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах России, Путин сказал, что идея хорошая.
«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – передает ТАСС слова Путина.
Он обратил внимание, что там «не все просто» и «ситуация пока сложная на многих территориях». «А если в массовом порядке студенты там будут работать, – просто за каждым не уследишь», – констатировал президент.
Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.
Зеленскому оказалось «неинтересно» вести переговоры с Путиным
Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с президентом России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это неинтересно мне», – сказал Зеленский в интервью британскому каналу Sky News.
Зеленский добавил, что ему «неинтересно» встречаться с главой Российского государства, «разговаривать», передает ТАСС.
Он сказал, что «не понимает, кто принимает решения в России».
С подобным заявлением Зеленский выступает не впервые. Он уже говорил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
При этом Москва неоднократно заявляла об открытости к мирным переговорам, а также о том, что Киев мог бы через посредников прояснить свое видение дальнейшего развития ситуации и возможные переговоры с Россией.
Борьба с засильем иностранных слов включена в задачи культурной госполитики
В Основы государственной культурной политики включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Указ дополнил подраздел документа о мерах языковой политики пунктами о защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранных слов, передает ТАСС.
Также глава государства включил обеспечение культурного суверенитета в основные цели государственной политики в этой сфере.
В число целей, в частности, включены «обеспечение культурного суверенитета РФ» и «повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве».
Путин согласился с идеей перенести День молодежи на другую дату
Путин согласился с идеей перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня
День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами.
Одна из учащихся попросила президента перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня, когда традиционно празднуют День молодежи, студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.
«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни».
Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.
Путин: Европа рано или поздно вернет себе суверенитет
Путин выразил надежду на возвращение Европой суверенитета
Европа сможет рано или поздно вернуть утраченный суверенитет, но для этого необходимо время, заявил президент России Владимир Путин на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами.
«Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что политические элиты Европы часто обслуживают чужие интересы, а не свои.
«У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <…> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», – сказал глава государства.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией.