Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск

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24 января, вторник | Последнее обновление — 16:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Россия готова выработать с США новое глобальное «уравнение безопасности»
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Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала.
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Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно.
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Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск
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Региональная группировка войск (РГВ) Союзного государства приступила к снятию техники с длительного хранения, заявили в белорусском Минобороны.
Это мероприятие проводится в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.
Ранее российское руководство представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о совместных центрах подготовки военных.
Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.
Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.
Российскую боевую авиацию развернули на севере Сирии
Минобороны: Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме на севере Сирии
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На восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию для прикрытия госграницы республики во взаимодействии с ВВС САР, сообщило Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части республики, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил САР, передает РИА «Новости».
На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.
В Минобороны сообщили, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах САР.
В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.
Напомним, 14 января глава МИД Сирии Фейсал Микдад исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии. В конце декабря появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.
Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении
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Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, но при этом продолжает готовить у себя боевиков, заявил на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что не знает, зачем это Украине, так как, с одной стороны, украинские власти «пакт о ненападении предлагают заключить», а с другой стороны, «готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков)», передает его слова агентство БелТА.
Ранее сообщалось, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины. При этом в Киеве до этого заявляли, что совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины.
В декабре прошлого года в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
Как заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев, Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны украинских военных в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300.
В октябре прошлого года Лукашенко указывал: Украина сосредоточила у границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. В середине ноября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо проинформировал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях» и «начинают взрывать все мосты на Волынском направлении». На прошлой неделе погранкомитет сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины. Фиксируется стрельба из автоматического оружия и передвижение тяжелой техники на сопредельной украинской территории. О том, что провокационные инциденты на границе происходят все чаще, в декабре прошлого года говорил и президент Белоруссии.
В октябре 2022-го Лукашенко и его российский президент Владимир Путин договорились задействовать совместную группировку, которая была предусмотрена Союзным договором, и де-юре функционировала с 2000 года. Реальное развертывание РГВ объяснено обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
В кабинете Лукашенко компьютер Apple заменили на белорусский Horizont
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В соцсетях опубликовали фото белорусского компьютера Horizont, который установили в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко вместо Apple.
Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото обновленного президентского рабочего места, на котором виден установленный на столе у президента монитор с логотипом Horizont, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении, идею сменить компьютер в президентском рабочем кабинете на отечественный подсказал местный блогер Антон Шабашов. Лукашенко эту идею поддержал и «поручил «Горизонту» выполнить задачу, как указывает Telegram-канал, справились оперативно – «сделали монитор и системный блок, и в конце прошлой недели компьютер занял место номер один».
Ранее Лукашенко заявил, что его страна совместно с Россией справятся с задачами по импортозамещению, компании республики все чаще переходят на отечественное и российское сырье, а экспорт белорусских двигателей в Челябинскую область уже вырос в 4,5 раза.
Появились сведения о поставленной «Адмиралу Горшкову» задаче
Военно-дипломатический источник: Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР
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Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после пополнения запасов в сирийском Тартусе примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, сообщил военно-дипломатический источник.
По словам источника, выполняющий задачи дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, после чего примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР, передает ТАСС.
Согласно сообщению Минобороны ЮАР, совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Целью учений является обмен навыками и укрепление процветающих отношений между странами.
Минобороны ЮАР напомнило, что первые подобные трехсторонние учения прошли в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. На этот раз зоной учений станет акватория от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (161 км) друг от друга.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу. Глава государства подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед увольнением
Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода
Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.
Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».
Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.
Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
ВСУ провели на белорусской границе учения по обороне Киева
ВСУ провели учения по обороне Киева на границе с Белоруссией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на границе с Белоруссией учения по обороне Киева с использованием бронетехники, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Павлюк заявил, что личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта при помощи таковых подразделений, оснащенными бронеавтомобилями MaxxPro, и подразделениями пехоты, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что отрабатывалось взаимодействие штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время штурма населенного пункта.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к чему готовятся военные России и Белоруссии.
«Рособоронэкспорт» начал продвижение 15 новых образцов российского вооружения
«Рособоронэкспорт» начал продвижение на международный рынок БЛА «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина
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«Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства, в том числе беспилотника (БЛА) «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина, сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.
Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.
Согласно пресс-службы, на указанные предлагаемые образцы оформлены разрешительные экспортные документы, что позволит «Рособоронэкспорту» представлять их на международных выставках и на цифровых платформах, передает РИА «Новости».
Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия.
Песков заявил о действующих задачах указа о частичной мобилизации
Частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв в рамках частичной мобилизации проводился до достижения установленной численности, нужной для выполнения Вооруженными силами поставленных задач, Минобороны сообщало о достижении такой численности, в связи с этим призыв в рамках частичной мобилизации был остановлен, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля уточнил, что частичная мобилизация также включает в себя другие мероприятия, нужные для обеспечения задач ВС России. Это связано «с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное», и в «этой части это продолжает работать».
Сам процесс частичной мобилизации был завершен, тут нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента неоднократно заявлял, что в ходе проведения частичной мобилизации уже набрано необходимое количество человек. По его словам, слухи о якобы новой мобилизации намеренно и искусственно нагнетают из-за рубежа.
Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
ВС России получили тепловизоры нового поколения для танков
В ВС России начались первые поставки тепловизоров нового поколения для танков
Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ, входит в «РАТМ Холдинг») начал поставку в ВС России тепловизионных приборов нового поколения ТКН-3ТП, сообщили в пресс-службе предприятия.
Как сообщили в пресс-службе, контракт на производство тепловизоров в настоящее время находится на исполнении, первые партии приборов были поставлены в конце 2022 года, передает ТАСС.
На предприятии добавили, что современные танки с ПНВ имеют демаскирующие признаки и обнаруживаются противником, в то время как на РОМЗ разработали и наладили производство тепловизионного прибора ТКН-3ТП, позволяющего распознавать цели на расстоянии более километра.
Ранее сообщалось, что российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов.
Лукашенко приказал усилить охрану границы на украинском направлении
Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил решения по охране госграницы органами пограничной службы в 2023 году, главные усилия планируется сконцентрировать на украинском направлении.
В 2023 году подписано два решения по охране границы на земле и ПВО в небе, передает БелТА.
Главные усилия планируется сконцентрировать на украинском направлении, на участках, где возможно возникновение новых внешних угроз безопасности, сообщили в госпогранкомитете.
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Лукашенко укрепление безопасности Союзного государства.
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