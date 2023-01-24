В России решили ввести самозапрет на получение кредитов

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24 января, вторник | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
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Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно.
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Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному.
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Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В России решили ввести самозапрет на получение кредитов
Центробанк: Проект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму
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К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам установить себе запрет на кредиты и займы, сообщили в пресс-службе Банка России.
Законопроект предполагает, что данный механизм должен действовать в отношении всех кредиторов, а не только банка, в котором у человека есть счет, для чего нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории через портал «Госуслуги», передает РИА «Новости».
Для реализации этого механизма понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.
Ранее Банк России рекомендовал банкам расширить возможности клиентов ограничивать некоторые онлайн-операции для защиты от финансовых мошенников.
К антироссийским санкциям ЕС присоединились восемь стран
Восемь стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС
Восемь стран, среди которых и Украина, присоединились ко всем принятым с 14 сентября антироссийским санкциям ЕС, в том числе и к введению потолка цен на нефть, говорится в опубликованных заявлениях Совета ЕС.
Среди присоединившихся к санкциям страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина. Кроме того, к санкциям присоединились страны европейской зоны свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает ТАСС.
Эти государства взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС.
Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который последовательно отказывается вводить антироссийские санкции.
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
МИД потребовал от посла Эстонии покинуть Россию
Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией и выслала посла страны из России
Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, посол страны Маргус Лайдре должен покинуть Москву 7 февраля, заявили в МИД.
В понедельник глава эстонского диппредставительства был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, передает РИА «Новости».
Кроме того, Москва приняла решение понизить уровень диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу будет необходимо покинуть Россию 7 февраля.
Понижение уровня дипломатических отношений является ответным шагом на радикальное сокращение эстонской стороной состава российского посольства.
Напомним, в МИД Эстонии заявили послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.
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Алексей Комиссаров назначен руководителем РАНХиГС
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Алексея Комиссарова назначили на пост исполняющего обязанности ректора Президентской Академии с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что новое назначение позволит Комиссарову синхронизировать экосистему президентской платформы с программами Президентской Академии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Комисарова, РАНХиГС для него является родным вузом. На новой должности он планирует взвешенно подойти ко всем переменам, обсуждая их с попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом.
«Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах», – отметил Комиссаров.
Алексей Комиссаров имеет опыт работы в государственной структуре – с 2011 по 2015 год он занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы.
В 2015 году был назначен директором создаваемого Фонда развития промышленности. Под его руководством ФРП стал одним из ведущих институтов развития в России.
С 2017 года занимает должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018 возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
С 2018 года Алексей Комиссаров также возглавляет АНО «Россия – страна возможностей», созданную указом российского лидера Владимира Путина для выстраивания системы развития системы социальных лифтов в нашей стране.
В академию народного хозяйства при правительстве РФ Комиссаров пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 году занял должность проректора РАНХиГС.
В связи с новым назначением Комисарова Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, был освобожден от должности по собственному желанию. Такое решение Мау принял из-за состояния здоровья.
В июне прошлого года Мау отправили под домашний арест на два месяца по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяли хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау обвиняли в хищении средств возглавляемого им вуза. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.
В начале августа 2022 года следователь МВД заменил Мау домашний арест на подписку о невыезде, после чего он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.
Позднее силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
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Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».
По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.
Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.
Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.
В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».
«Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.
По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.
Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».
Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Медведев: Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны
Медведев заявил о повысившейся угрозе третьей мировой войны
Угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Специальная военная операция на Украине стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, подчеркнул Медведев, передает ТАСС.
По его словам, именно из-за подготовки такой агрессии мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза.
На данный момент наступил сложный «поворотный период» истории, в который очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партийных организаций и общественных сил, чтобы достичь целей СВО.
После этого нужно создать условия для дальнейшего развития России, благополучия и безопасности жизни миллионов граждан страны.
В декабре политик заявлял, что Россия будет делать все, чтобы не допустить ядерной катастрофы и третьей мировой войны.
Михаил Ефремов попросил заменить срок в колонии на принудительные работы
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Осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов направил прошение о замене лишения свободы на принудительные работы.
Как следует из материалов дела, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области, осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов ходатайствует о замене ему наказания на принудительные работы, передает ТАСС. Дата рассмотрения судом ходатайства еще не назначена.
Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания, передает РИА «Новости».
Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов не пошел работать в клуб в колонии, он делает молнии.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.
29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Сикорский обнародовал планы Польши разделить Украину в начале СВО
Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава думала о разделе Украины в начале СВО
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В начальной стадии специальной военной операции (СВО) России Варшава подумывала о разделе Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet.
На вопрос о том, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе» Украины, он ответил, в польском правительстве в первые десять дней могли быть колебания по этому поводу, когда никто не знал, как сложится ситуация, передает РИА «Новости».
Затем Сикорский добавил, что «если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному».
Сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова бывшего главы МИД. Он заявил, что заявление Сикорского «ничем не отличаются от российской пропаганды».
«Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», – написал Моравецкий в Twitter. Также он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского.
Ранее СМИ сообщали, что Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России.
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Латвия решила понизить уровень дипотношений с Россией из солидарности с Эстонией
Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс на своей странице в Twitter.
Кроме того, Латвия потребовала от России действовать соответствующим образом, говорится в заявлении. Указывается, что МИД Латвии принял подобное решение в знак солидарности с Эстонией, передает ТАСС.
Напомним, в МИД Эстонии заявили послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.
В ответ МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией и заявил, что эстонский посол должен покинуть Москву 7 февраля.
Стало известно о дефиците высокоточных боеприпасов у США
Доклад ЦСМИ: Высокоточных боеприпасов большой дальности ВС США не хватило бы даже на неделю боев за Тайвань
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В случае участия Соединенных Штатов в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе запасы высокоточных боеприпасов большой дальности закончились бы у ВС США, вероятно, менее чем через неделю боевых действий, утверждается в докладе Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ).
В докладе, главным автором которого стал старший вице-президент ЦСМИ Сет Джонс, утверждается, что, согласно результатам серии военных игр, проведенных ЦСМИ, у Соединенных Штатов, к примеру, кончились бы некоторые боеприпасы, вроде высокоточных большой дальности, менее чем через неделю конфликта в Тайваньском проливе, передает ТАСС.
В исследовании выражается мнение, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не подготовлен адекватно для складывающейся ситуации в сфере международной безопасности, он функционирует в большей степени как ориентированный на обстановку мирного времени. По мнению экспертов ЦСМИ, состояние ВПК США чрезвычайно осложнило бы возможное участие Соединенных Штатов в затяжном конфликте, а имеющиеся недостатки подрывают сдерживание Вашингтоном потенциального противника.
Как утверждают исследователи, американский ВПК не обладает возможностями для резкого наращивания объемов выпуска продукции при возникновении большой войны. Вместе с этим в докладе говорится, что Китай в больших масштабах вкладывает средства в производство боеприпасов и получение совершенных систем оружия и военной техники, действуя, как свидетельствуют некоторые оценки правительства США, в 5–6 раз быстрее Штатов.
Напомним, США регулярно передают вооружения, в том числе высокоточные боеприпасы, Украине. Так, 20 января президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи. В тот же день офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер заявила, что в ВС США разразился настоящий кризис в области оружейных запасов из-за продолжающихся поставок Украине.
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