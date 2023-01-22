«Молодую гвардию» собрались вернуть в школьную программу по литературе

Депутат Госдумы Вяткин рассказал о запланированных изменениях в школьной программе по литературе

В 2023 году в школьную программу по литературе внесут изменения, вернут в нее ряд произведений советских авторов, исключат те, что «не выдержали испытание временем», сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Вяткин рассказал, что профильный комитет по просвещению и культуре обсудил данную тему с «профильным ведомством, в первую очередь с министерством культуры». По его словам, «коллеги из исполнительной власти, в первую очередь министр просвещения Сергей Кравцов», сообщили о решении внести «необходимые изменения в школьную программу».

По словам Вяткина, «как минимум» в программу планируется вернуть «целый ряд произведений советских авторов». В частности, речь идет о «Молодой гвардии» Александра Фадеева и произведениях Юрия Бондарева, например, о романе «Горячий снег», передает РИА «Новости».

Вяткин заявил, что также собираются исключить из программы произведения, которые «не выдержали испытание временем» и не соответствуют действительности. Он пояснил, что руководствоваться будут мнением специалистов в области педагогики и культуры, родителей и учителей. Вяткин заверил, что «никто рубить с плеча не собирается».