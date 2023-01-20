Военно-патриотические клубы в России решили привести к единым стандартам

Детские и юношеские военно-патриотические клубы должны работать по единым стандартам и в едином правовом поле. Такими выводами поделился по итогам поездок в приграничные регионы замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, который занимается координацией вопросов военно-патриотического воспитания и образования по линии рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента.

Он посетил Курскую, Брянскую и Белгородскую области, провел встречи с представителями военно-патриотических клубов, а также родителями детей, занимающихся в них.

«Во всех трех регионах, где прошли встречи с организациями, занимающимися патриотикой, их руководители и преподаватели, инструкторы в один голос говорят о том, что нужны единые стандарты работы. Сейчас они работают во многом по своим программам, которые разрабатывают самостоятельно», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».

Он также сообщил, что корректировки требует и законодательство, регулирующее деятельность военно-патриотических объединений.

«Есть законодательные нормы, существенно сдерживающие деятельность военно-патриотических клубов. Если их немного подправить, то мы начнем развиваться семимильными шагами», – рассказал в ходе встречи в Брянской области руководитель регионального отделения центра детского патриотического воспитания «Витязь 32» Алексей Воронин.

Руководители военно-патриотических клубов Курской области вышли с инициативой о проведении инструкторско-методических сборов.

«Нам всем обязательно нужны инструкторско-методические сборы. И на этих сборах необходимо «промолотить» всю составляющую начальной военной подготовки. Потому что сборка-разборка оружия не улучшает результаты прицельной стрельбы и не учит, как с минимальными потерями выходить из боя. Нужно пересматривать и программу, и некоторые действующие нормативы, но делать это всем вместе. Чтобы были единые правила», – отметил руководитель центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» Курской области Сергей Евдокимов.

В Курской области активным участником проектов военно-патриотического воспитания выступает ДОСААФ. Еженедельно на его базе проводятся соревнования различных объединений и Юнармии. Кроме того, здесь действует женский волонтерский клуб. Девушки шьют балаклавы, плетут носилки и создают другие необходимые для бойцов на фронте вещи.

«Проехал приграничные территории: Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Пообщались с руководителями военно-патриотических клубов и родителями в центрах подготовки и патриотического воспитания, в волонтерских центрах и на базах ДОСААФ. Выводы: нужно улучшать материально-техническую базу таких объединений, законодательно выправлять, чтобы клубы могли работать «в полную силу», создавать межотраслевые программы для всех участников военно-патриотических движений, чтобы работали все в едином ключе и на общий результат. Кроме того, необходимо увеличивать грантовую поддержку наиболее активных организаций», – отметил Кастюкевич.

По итогам рабочих поездок в приграничные регионы будет сформирован перечень из лучших практик, которые войдут в единую межотраслевую программу по военно-патриотическому воспитанию. Список проблемных вопросов из территорий, в том числе и требующих законодательной корректировки, вынесут на обсуждение рабочей группы по вопросам СВО для выработки решений.