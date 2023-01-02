Экс-генерал НАТО дал прогноз по поводу переговоров России и Украины

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2 января, понедельник | Последнее обновление — 16:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
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Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Экс-генерал НАТО дал прогноз по поводу переговоров России и Украины
Экс-генерал НАТО Домрезе заявил, что российско-украинские переговоры начнутся весной
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Российско-украинские переговоры начнутся весной, так как к тому времени стороны придут к осознанию бесполезности боевых действий, выразил мнение изданию WirtschaftsWoche бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе.
По его словам, наиболее вероятным временем для переговоров станет период между февралем и маем. Домрезе предположил, что к тому времени обе стороны поймут, что они застряли, передает Ura.ru.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство».
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
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Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА
Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку
Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.
В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.
Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
ВС России пресекли атаки на кременском участке фронта
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли попытки ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе
Бойцы Западного военного округа (ЗВО) и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе.
«Российские ВС осуществили оборонительные действия в районе Кременной. Противник попытался прорвать оборону, в которой участвовал ЗВО во взаимодействии с псковскими десантниками», – приводит РИА «Новости» слова одного из бойцов, выполняющих задачи на этом участке фронта.
Он уточнил, что для пресечения атаки была использована армейская и фронтовая авиация, артиллерия и танки.
Для атаки Киев использовал более 80 человек и несколько единиц бронетехники. В результате ВСУ потеряли порядка 50 военнослужащих и пять единиц техники.
Отметим, что ситуация на кременском и сватовском направлениях обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики постоянно обстреливают Кременную, время от времени пытась прорвать оборону на этом участке.
Ранее в ДНР и ЛНР назвали потери ВСУ в первый день нового года.
В Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году
The Guardian: Украина может потерять внимание и поддержку Запада из-за новых конфликтов
В Азии, на Ближнем Востоке и в Японии разворачиваются не менее важные, чем на Украине, конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.
Автор статьи призвал обратить внимание на Мьянму, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическую Республику Конго, Сомали и Афганистан, где происходят «вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания».
Тисдалл уверен, что Украина это крупнейший конфликт в Европе с 1945 года, при этом интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен, передает РИА «Новости».
Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое из-за кризиса вокруг Тайваня. Он отметил, что Япония может переместиться с девятого на третье место по военным расходам после США и Китая.
При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях.
Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация.
Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, из-за непопулярного решения Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.
Российские «Гиацинты» уничтожили украинскую бронетехнику
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила украинскую бронетехнику на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в результате работы российской батареи 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожено скопление бронетехники вооруженных сил Украины, сообщают информационные агентства.
Боец артиллерийского расчета рассказал, что «поступила задача отработать по скоплению техники противника». Цель выследили с помощью беспилотника. Получив координаты техники противника, артиллеристы «отработали». «Четыре беглым. Цель поражена», – приводит слова бойца РИА «Новости».
Уничтожение цели подтверждено данными объективного контроля. В составе артиллерийского расчета, который уничтожил цель, служат мобилизованные.
Напомним, Минобороны России также опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае
Народный артист России Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции на Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.
На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.
Ранее Олегу Газманову запретили выступать на Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
Экс-заключенные поблагодарили группу ЧВК «Вагнер» за шанс изменить жизнь
Бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за «новую» жизнь
Бойцы ЧВК «Вагнер», бывшие заключенные, ставшие добровольцами в специальной операции, поблагодарили бизнесмена Евгения Пригожина за предоставленную возможность изменить свою жизнь.
Основатель группы Евгений Пригожин посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с Новым годом. Один из бойцов ЧВК Вагнер поблагодарил за шанс начать новую жизнь, стать другим человеком.
«Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», – приводит РИА «Новости» его слова.
Раненые также заявили, что в больнице хорошие условия, но они собираются после восстановления дальше защищать родину.
По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину.
Пригожин, обращаясь к бойцам, призвал их держаться заданного направления.
Ранее Евгений Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных.
В Минобороны сообщили об эффективной работе огнеметчиков РХБЗ при штурме укрепрайонов ВСУ
Огнеметчики из войск химической, биологической и радиационной защиты доказали эффективность в штурмы укрепрайнов ВСУ во время спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации ведомства, своевременная и качественная работа тяжелых огнеметных взводов и подразделений военных обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что за проявленные мужество и героизм все расчеты боевых машин получили государственные награды.
Как сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, командиру тяжелого огнеметного взвода шестого полка старшему лейтенанту Андрею Соловьеву и командиру сводной огнеметной роты 27 отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации. Кроме того, 20 военнослужащих получили орден Мужества, более 100 офицеров, сержантов и солдат награждены медалью «За отвагу».
Ранее генерал-лейтенант рассказывал о том, какие задачи решают специалисты РХБ защиты.
ПВО сбила украинский разведывательный беспилотник под Бердянском
Разведывательный беспилотник ВСУ сбит под Бердянском
Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Бердянском, жертв и разрушений нет, сообщила администрация города в Запорожской области.
Администрация Бердянска в своем Telegram-канале сообщила, что ПВО в 35 км севернее города заметила и уничтожила разведывательный БПЛА кустарного производства, жертв и разрушений нет.
Ранее правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.
Отключения света прошли в Киеве из-за повреждения инфраструктуры
Мэр Киева Кличко сообщил об отключении света вследствие повреждения объектов инфраструктуры
Аварийные отключения электроэнергии прошли вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что в городе прошли аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения.
Тем временем украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Брянской области.
Financial Times указала на угрозу для Киева из-за разногласий с Орбаном
Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины
В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, заявил журналист Мартон Дунай.
Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.
Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.
По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».
Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.
Минобороны показало работу саперов в ходе спецоперации на Украине
Опубликовано видео работы российских инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации на Украине
Минобороны России опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Ведомство указало в Telegram, что саперные подразделения прокладывают путь для бойцов и техники через минные и инженерные заграждения, обеспечивая наступление российских войск. Работают как кадровые военнослужащие, так и мобилизованные.
«Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его», – говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, Минобороны уже показывало, как военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил России очищают от взрывоопасных предметов населенные пункты ЛНР.
Силы ДНР за сутки уничтожили танк и гаубицу
Силы ДНР при поддержке российской армии за последние сутки уничтожили танк и гаубицу украинских боевиков
Военнослужащие ДНР за минувшие сутки ликвидировали боевиков вооруженных формирований и тяжелую технику.
Как сообщили в управлении народной милиции республики, за прошедшие сутки в боях были ликвидированы порядка 15 военнослужащих, кроме того, уничтожено вражеское вооружение, в частности, танк Т-64БВ, 155-мм самоходная гаубица AHS Krab и еще пять единиц бронетехники, сообщает Донецкое агентство новостей.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожен в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки в ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады терробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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