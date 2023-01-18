WP: Масштаб последствий санкций против России оказался меньше, чем ожидалось

|
18 января, среда | Последнее обновление — 10:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прибыл на Невский пятачок
Разделы
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
Подробности...
Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
Подробности...
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
Подробности...
В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
Подробности...
Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
WP: Масштаб последствий санкций против России оказался меньше, чем ожидалось
В США заявили, что санкции против России не оправдали ожиданий Запада
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Введенные странами Запада антироссийские санкции повлияли на российскую экономику меньше, чем планировалось, написал журналист Адам Тейлор в газете Washington Post.
Согласно его статье, масштаб последствий для российской экономики от санкций не стал катастрофическим, более того, «хотя Путин и не в Давосе, Россия не полностью отрезана от мира». Также Тейлор отметил, что показатель торговли Москвы с другими странами вырос за 2022 год настолько, что в неконфликтное время это значило бы год бурного экономического роста, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Автор статьи подмечает, что россияне и туристы не заметили изменений в жизни, несмотря на уход западных сетей. В этой связи Тейлор начал рассуждать, а работают ли вообще эти санкции. Согласно его оценке, работают и влияют на российскую экономику. Более того, в будущем в связи с падением доходов от продажи нефти и газа, санкции «станут еще сильнее».
Журналист не стал предсказывать сроки такого развития событий и заметил, что подрыв российской экономики будет зависеть от настойчивости Запада, которые за последний год совершили «много попустительств».
«Возможно, именно поэтому украинские чиновники и их сторонники находятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где они выступают против усталости и апатии среди союзников», – заключил автор.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно справилась с теми экономическими рисками, которые возникли в 2022 году, добавив, что в данный момент власти примерно понимают, какие риски будут в 2023 году.
До этого Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.
США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».
При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции»
|
|
Вашингтон решил, что санкции, введенные против России, не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, касающиеся любых клинических медиспытаний.
В опубликованной министерством финансов США лицензии 6С говорится, что данный документ заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В тексте нового документа есть ряд различий по сравнению с предыдущей версией.
В частности говорится, что ведомство разрешает транзакции, касающиеся «предоставления сельхозпродукции». Ранее разрешение касалось ее производства, продажи или транспортировки.
Кроме того, уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В предыдущей версии лицензии речь шла о «продолжающихся клинических испытаниях и иной исследовательской медицинской деятельности». Из новой версии следует, что речь идет о любых клинических испытаниях, а не только «продолжающихся», передает ТАСС.
Минфин США не уточняет, как долго будет действовать лицензия 6С.
Ранее российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.
В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы
НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».
Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.
Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
Эксперт: Украина действительно стала для США военным полигоном
Военный эксперт Козюлин: США получают бесценную военную информацию благодаря Украине
|
|
США не только испытывают новые виды вооружения на Украине, но и тестируют более старую технику для ее модернизации. При этом американцы уже не стесняются в выражениях, открыто называя Украину военной лабораторией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США.
«Удивительно, что CNN открыто оценивают западную военную технику в негативном ключе, и, не стесняясь, называют Украину военной лабораторией. Вместе с тем, и РСЗО HIMARS, и гаубицы M777 – машины не новые. Они требуют более тонкого ухода. «Американцы» на поле боя в целом очень прихотливы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Это проявляется во всем, начиная со стрелкового оружия, заканчивая системами связи и разведки. Так, например, для разбора винтовки М16 нужно специальное оборудование, а автомат Калашникова можно перебрать буквально «на портянке». Для того, чтобы обучиться пользоваться M16, потребуется несколько дней, для Калашникова достаточно пары часов», – приводит пример эксперт.
«Сложность в уходе и длительное обучение – одни из основных минусов американской техники. Вместе с тем, Вашингтон продолжает обкатывать как совершенно новые, так и технологии прошлого поколения», – отмечает собеседник.
«В частности, они передали Украине беспилотники Switchblade. Этот дрон-камикадзе должен бороться с бронетехникой. Однако мы еще не слышали о каких-то серьезных достижениях этого вида техники. Очевидно, что там тоже есть какие-то проблемы, поэтому опрошенные CNN офицеры их критикуют», – обращает внимание Козюлин.
«Примечательно, что США привлекают научные институты для анализа работы оборудования. За время реального использования в конфликте они фиксируют все замечания, выявляют тонкости эксплуатирования, а затем используют эти знания для совершенствования вооружения», – говорит эксперт.
«К тому же, это первый серьезный военный конфликт в XXI веке между относительно равными промышленно-развитыми странами, на что справедливо указывает CNN, имея ввиду Россию и США. И Вашингтон пользуется удобным случаем. Информация, которая оттуда поступает в Штаты – бесценна. В этом смысле Украина действительно стала для США и лабораторией, и военным полигоном. Забавно, что мейнстримная пресса этого уже не скрывает», – заключил Козюлин
Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны.
Источник в разведке заявил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».
По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.
Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.
Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе. При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.
Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.
Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.
Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.
При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WSJ: Боезапас США и Европы может сократиться до критического уровня из-за Украины
WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня
Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года, сообщили СМИ.
Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, собственная оборонная промышленность Украины уничтожена в ходе спецоперации и теперь Киев зависит от поставок западного оружия. пишет «Коммерсант»,
По данным издания, к тому моменту, как запасы США и Европы истощатся, Россия может расширить собственное производство, что создаст опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года. Как считают аналитики, ОПК США и их союзников продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени».
Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения, но должен продолжать поставлять технику, «чтобы победить».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
CNN: Украина стала лабораторией для западного оружия
Телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США
|
|
США используют Украину как оружейную лабораторию по совершенствованию своей военной техники в условиях первого противостояния с промышленно развитой державой, сообщил телеканал CNN.
Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны. Об этом говорится в материале телеканала CNN.
Источник в разведке сообщил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».
По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.
Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.
Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе.
При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.
Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.
Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.
Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.
При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США раскрыли «тайный план» относительно России
Американский обозреватель Хортон заявил о «тайном плане» США относительно России
У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.
По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».
Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».
По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине на условиях России
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине из-за требования Москвы признать воссоединение ряда регионов с Россией
|
|
Требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет. Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласиться, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров, передает ТАСС.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сказал он, отметив, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
Блинкен сообщил, что комплексы Stinger и Javelin Украине направили за несколько месяцев до начала СВО. По его словам, Украине «постоянно предоставляют то, что ей нужно», с учетом происходящего «на поле боя» и «прогнозов, куда происходящее может привести». США предоставили Украине помощь в области безопасности на 25 млрд долларов «в течение менее чем одного года».
Он полагает, что «сильная позиция» Украины на поле боя – это самый быстрый способ привести конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии».
Напомним, Москва требовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, но из-за позиции Украины географические задачи СВО претерпели изменения, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в состав России.
WP заявила о финансовой связи конгрессмена США с двоюродным братом Вексельберга
Washington Post заявила о финансовой поддержке конгрессмена США Сантоса двоюродным братом Вексельберга Интратером
Эндрю Интратер, двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга, оказывал финансовую поддержку американскому конгрессмену Джорджу Сантосу, пишут СМИ.
Как следует из документов Федеральной избирательной комиссии США, Интратер и его супруга «дали каждый максимум 5,8 тыс. долларов главному комитету кампании Сантоса». Кроме того, «еще десятки тысяч» с 2020 года были направлены «комитетам, с ним связанным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Сантос говорил, что компания Интратера была его «клиентом». Washington Post же утверждает, что их отношения продолжались годами и оказались «глубже, чем было известно изначально». Издание пишет со ссылкой на информацию Комиссии по биржам и ценным бумагам, что Интратер заплатил «сотни тысяч долларов» компании Harbor City – «одному из работодателей Сантоса». Harbor City была обвинена в создании финансовой пирамиды.
По мнению Washington Post отношения между Сантосом и Интратером «отражают способы персональной и политической поддержки», которыми пользовался конгрессмен.
В декабре New York Times опубликовала разоблачительный материал о нестыковках в биографии Сантоса. Тот в итоге сознался, что врал о себе, в том числе о высшем образовании, о матери-еврейке и ее родителях, якобы сбежавших из Европы во время Второй мировой войны, о работе в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Напомним, против Вексельберга были введены санкции США.
В Китае заявили о недовольстве жителей Европы политикой США
Global Times: Половина жителей Европы считают антироссийскую политику США крайне невыгодной для ЕС
Половина жителей Европы считает, что антироссийские действия Штатов и их политика вокруг украинского кризиса крайне негативно отразятся на экономике Евросоюза и других европейских государств, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром китайского издания Global Times.
Китайское издание опросило более 7,5 тыс. жителей Бельгии, Британии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Литвы, Польши, Сербии, Франции, ФРГ, Швейцарии и Швеции, а также Турции в период с 23 ноября по 22 декабря 2022 года по поводу того, как они оценивают развитие американо-европейских отношений с момента начала специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
Как отмечает издание, данные опроса свидетельствуют, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с США и обеспокоены, поскольку считают, что действия США в отношении России негативно отразятся на экономике Европы. Более того, как отмечается в материале, 49% опрошенных считают, что меры Соединенных Штатов в отношении российско-украинского конфликта крайне негативно отразятся на экономике Европы.
В комментарии издания уточняется, что количество респондентов, недовольных взаимодействием Европы с США, превышает число тех, кто одобряет эти контакты. Большинство опрошенных признают доминирование Вашингтона в трансатлантических отношениях, однако не верят, что европейские страны способны успешно проводить более самостоятельную политику, которая бы удовлетворяла их интересам.
Как отмечает издание, только 37% опрошенных ожидают, что российско-украинский конфликт завершится в 2023 году. Около 26% респондентов считают, что европейские страны проводят «неумную» политику, применяя санкции против РФ вслед за США, а 23% полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.
В связи с этим эксперт Института европеистики при Академии общественных наук Китая Чжан Чао отметил, что большинство европейцев ощутили разрушительный эффект антироссийских санкций. В свою очередь директор департамента европеистики Китайского института международных исследований в Пекине Цуй Хунцзянь выразил мнение, что в сложившейся ситуации сложно строить уверенные прогнозы по поводу дальнейшего развития отношений между ЕС, Соединенными Штатами и Россией. По его словам, если бы сначала был прекращен огонь, то общественность могла бы отдать предпочтение решению вопроса дипломатическим путем, не фокусируясь на проблеме безопасности. В этом случае, считает Цуй Хунцзянь , в ЕС могли бы меньше зависеть от США и НАТО.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине. В свою очередь депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил США в использовании НАТО для подчинения Европы.
Нидерланды намерены передать Украине комплекс ПВО Patriot
Премьер Нидерландов заявил о готовности присоединиться к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot
Нидерланды намерены присоединиться к реализации США проекта по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.
Рютте заявил Байдену, что его страна готова присоединиться к американскому проекту передачи систем ПВО Patriot.
«Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с Олафом Шольцем», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. На вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot и имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.
Напомним, стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
ЮАР потребовала от США пересмотра санкций
Глава МИД Пандор: ЮАР указала США, что хочет пересмотра односторонних санкций
Южно-Африканская Республика указала Соединенным Штатам, что хочет пересмотра односторонних санкций, сообщила министр иностранных дел государства Наледи Пандор.
Пандор в интервью РИА «Новости» отметила, что односторонние санкции влияют на многие страны, которые не имеют отношения к конкретному конфликту. Такие ограничительные меры часто являются «не очень полезной стратегией в решении проблем», сказала она.
Министр привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы. Несмотря на односторонность, они затрагивают многие страны, создавая серьезные проблемы, сказала Пандор.
ЮАР может выполнять санкции, когда считает, что международное или гуманитарное право нарушается, однако если происходит одностороннее навязывание без решения ООН, власти страны не считают себя связанными ими, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее о неприятном уроке, который получил Запад от бывших колоний – африканские страны устранились от антироссийских санкций, и анализировала, какие меры необходимо предпринять России в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.
NYT: США присылают Украине израильские боеприпасы
Пентагон передает для Украины снаряды калибром 155 мм со складов в Израиле
Пентагон поставляет Украине крупный запас боеприпасов калибра НАТО с израильских складов, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских и американских чиновников.
Отмечается, что США, таким образом, используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970 годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
|
|