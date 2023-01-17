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17 января, вторник | Последнее обновление — 22:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции»
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пушилин опроверг запрет бород на передовой
Пушилин опроверг сообщения о якобы вводимых запретах бород и личного автотранспорта среди военных
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Военным ДНР не запрещается носить бороду на передовой, а также использовать личный транспорт, никто с подобными «проверками» в подразделения не приезжал, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
О том, что военным хотят запретить носить бороды, использовать планшеты и личный транспорт, сообщали общественники и военные корреспонденты в соцсетях. Пушилин заявил, что такие запреты, по его мнению, были бы «абсурдны», они «ничего хорошего бы не прибавили», в том числе «в плане воинской дисциплины», а только «вызвали бы недопонимание».
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин заявил, что обратился с соответствующим вопросом в военную комендатуру ДНР. Как сообщает врио главы ДНР, выяснилось, что «никаких проверяющих с такими «гениальными» идеями» не было. Также не поступало «никаких команд» на эту тему. Пушилин, который сам носит бороду, заявил, что его лично бы особенно возмутил запрет на нее, передает ТАСС.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Стало известно о гибели бойца Французского иностранного легиона в ДНР
Пресс-служба Пригожина выразила сожаление в связи с гибелью бойца Французского иностранного легиона в ДНР
На территории Донецкой народной республики (ДНР) найден мертвым боец Французского иностранного легиона Евгений Кулик, сообщила пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ответ на запрос этого военного формирования.
«Мы с сожалением сообщаем, что боец Французского иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Пост сопровождается фото с документами бойца. Ранее сообщалось, что в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона.
Ранее сообщалось о гибели в Артемовске военного медика из Канады.
Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Спецназ разведки ВС России уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск, сообщили СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боев при попытке перейти линию фронта с помощью тепловизора была замечена украинская ДРГ, которую российские разведчики ликвидировали из ПТРК «Корнет».
Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
Пушилин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск на Авдеевском направлении
Российские подразделения в боях на Авдеевском направлении показывают хорошие результаты и улучшают позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин сообщил, что «хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада». Он также рассказал, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе. Кроме того, сообщается, что северная часть Водяного контролируется российскими войсками, есть перспектива освобождения еще ряда населенных пунктов на этом направлении, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник сообщалось, что поселок городского типа Соль, расположенный под Соледаром, взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Поселок блокирует сообщение между Артемовском и Северском, которые пока заняты ВСУ.
Лидер ДНР заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Лидер ДНР Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Все высотные дома в городе Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости».
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские военные метр за метром зачищают территорию.
Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР, передает ТАСС.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ж/д станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил
Пушилин: Ж/д станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил
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Железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара. По его словам, этим штурмовым группам удалось перерезать сообщение между Северском и Артемовском (украинское название Бахмут), установив контроль над станцией Соль, передает ТАСС.
Он сообщил, что дозачистка Соледара от ВСУ продолжается. Пушилин отметил важность Соледарского направления для развития наступления российских сил. При этом он сообщил, что «подразделения продвигаются не так быстро», что связано с необходимостью закрепиться на занятых позициях, а также с отражением локальных контратак со стороны украинских националистов.
Пушилин добавил, что в пунктах временного размещения остаются более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска. После окончания дозачистки начнет работу штаб по оказанию помощи, добавил он.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре
Рудник № 7 под Соледаром полностью освобожден штурмовым отрядом, сообщил военкор Мурад Газдиев.
«Рудник № 7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Кадыров отказался считать СВО мировой войной
Кадыров счел сравнение спецоперации на Украине с мировой войной неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Кадыров подчеркнул в Telegram, что «мир не сошелся на НАТО», а также «кучке стран», которые состоят в альянсе. Он подчеркнул, что много крупных стран заняли позицию нейтралитета: Китай, Индия, Пакистан и «десятки других» государств «с миллиардами населения».
В связи с этим, как заявил глава Чечни, «до третьей мировой нам еще далеко». По его словам, если некоторые полагают, что «все мировое сообщество» якобы выступило против России, и относят к «мировому сообществу» только страны НАТО, то «пусть считают это мировой войной».
Напомним, первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.
Тела двух женщин извлекли из-под завалов в Донецке после украинского обстрела
Из-под завалов разрушенного в результате украинского обстрела ТЦ в Донецке извлечены тела двух женщин
Тела еще двух человек извлекли в Донецке из-под завалов торгового центра, который обрушился в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.
Из-под завалов извлекли тела двух женщин 1977 и 1975 годов рождения. Спасатели продолжают работу на месте разрушенного обстрелом здания, сообщает ведомство в Telegram.
Напомним, в результате украинского обстрела из РСЗО почти полностью было разрушено здание торгового центра в Калининском районе Донецка. Офицер Народной милиции и депутат ДНР Андрей Баевский сообщал о двух жертвах обстрела. Позднее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлечен погибший мужчина.
Песков не стал комментировать слухи о якобы поручении Путина Герасимову освободить Донбасс к марту
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не имеет ни малейшего желания комментировать сообщения о том, что президент Владимир Путин якобы дал поручение освободить Донбасс до марта 2023 года.
Соответствующие сообщения появились в Сети со ссылкой на украинскую разведку. Утверждалось, что такое поручение глава государства якобы дал главе Генштаба, командующему Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерию Герасимову, передает ТАСС.
На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. В Кремле отметили, что Герасимов был назначен командующим ОГВ с расширением масштаба задач спецоперации.
Рогов сообщил об активной переброске подразделений ВСУ из Запорожья в Донбасс
Значительные военные силы Украины сейчас переброшены с Запорожского направления к Донецкой и Луганской народным республикам, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, запорожский фронт представляет собой южный фронт, а восток – это ДНР, в меньшей степени ЛНР.
«Это семь–восемь подразделений, которые были представлены на Запорожском направлении, сегодня их практически нет, только их остатки», – передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире «Соловьев Live».
Рогов назвал среди них 35-ю бригаду морской пехоты, а также 55-ю артиллерийскую бригаду. Последняя оказалась полностью переброшена под Курахово в ДНР. Так, 128-я горно-стрелковая бригада, сформированная в Закарпатской области, отправилась на восточный фронт, а 79-я аэромобильная бригада сейчас оказались в районе Марьинки.
Минобороны показало боевую работу ударных вертолетов в ходе СВО
Опубликована видеозапись боевой работы ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации в ходе СВО
Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов вооруженных сил Украины, а также сопровождают воинские колонны, обеспечивают доставку десанта и военных грузов, осуществляют поддержку подразделений.
Указывается, что летают на предельно малой высоте. При этом мотострелки или танкисты, которые действуют на переднем крае, запрашивают поддержку по несколько раз за дневную или ночную смену.
В свою очередь, группы огневой поддержки армейской авиации прикрывают вертолеты с воздуха, следят за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования.
Подчеркивается, что военные с риском для жизни помогают эвакуировать мирных жителей, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять задачи, «в режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп».
Напомним, сообщалось, что российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305».
В Херсоне рассказали о помощи России в восстановлении новых регионов
Замглавы Минцифры Херсона Михаил Шпир: Россия – это мягкая сила
Правительства новых регионов работают над их восстановлением, Россия оказывает мгновенную поддержку в сложных условиях, рассказал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсона Михаил Шпир.
В Telegram-канале делового издания «Ведомости» опубликованы его слова о том, что Россия «бац – и создала в сложных условиях дорожную трассу» от Донецка до Джанкоя.
Шпир указывает, что множество вещей делают региональные и федеральные власти совместно. Так, Минцифры Херсона восстанавливает базы данных, которые разрушила украинская власть (где числятся порядка 250 тыс. человек), а также занимается организацией автоматического процесса социальных выплат.
«Россия – это мягкая сила», – подчеркнул политик.
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