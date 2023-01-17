Путин оценил дефицит федерального бюджета России за прошлый год Путин рассказал о росте добычи нефти Путин: Добыча нефти выросла примерно на 2% 17 января 2023, 15:17 Текст: Елизавета Шишкова

Нефтедобыча в России, несмотря на санкции, выросла примерно на 2% по итогам 2022 года и составила 535 млн тонн, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом, по его словам, в прошлом году добыча газа снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли. «Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, и в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны», – передает его слова РИА «Новости». «В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на 10% и составили 27,8 триллиона рублей», – добавил Путин. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в прошлом году выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей. Путин оценил ход спецоперации на Украине Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам 15 января 2023, 14:05

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда» 15 января 2023, 11:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории. В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT. Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда». Новости СМИ2 Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине старшине Алмазу Сафину 17 января 2023, 09:34 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе спецоперации, сообщили в Кремле. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В указе говорится, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Уроженец села Раевский Альшеевского района республики 37-летний Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга на территории Украины, передает ТАСС. В ноябре Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии. Путин назвал стабильной ситуацию в экономике России Путин: Ситуация в экономике России «стабильная, если не сказать хорошая» 15 января 2023, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике как стабильную, подчеркнув, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства страны. По его словам, ситуация в экономике России стабильная, более того, она гораздо лучше того, что прогнозировали не только противники России, но и руководство страны. «В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно – если не хорошая», – передает ТАСС слова Путина. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не стал жизнеспособным ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета 15 января 2023, 12:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета близ города Покхара, телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все 72 человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 72, погибли, на борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян. Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта в Новосибирске Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта и автотрассы в Новосибирской области 16 января 2023, 15:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта «Толмачево», а также строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы «Иртыш», пишут СМИ. По словам президента, направленная в письменном виде просьба о помощи в развитии объектов будет перенаправлена в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению, передает РИА «Новости». Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией. Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 км) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы «Сибирь» и «Иртыш». Ремонт автотрассы «Иртыш» проведут на участке с 50 по 60 км. На трассе обустроят новое покрытие, нанесут разметку, установят сигнальные столбики, барьерные ограждения и дорожные знаки. Кроме того, глава Новосибирской области Андрей Травников пригласил главу государства посетить церемонию открытия строящегося терминала аэропорта, возведение которого продолжается несмотря на пандемию и санкции. Помимо терминала, вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура: введены крупнейший логистический центр «Почты России», несколько логистических центров интернет-магазинов, цех бортового питания, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ранее Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров. Новости СМИ2 Кремль анонсировал визит Путина в Петербург Песков: Путин может посетить Петербург 18 января 16 января 2023, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поездка может состояться в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, будут мемориальные мероприятия, передает ТАСС. Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров 16 января 2023, 14:15 Текст: Александра Юдина

Новосибирская область стала лидером среди других российских областей по многим показателям, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором области Андреем Травниковым. По его словам, все заявленные параметры весьма достойные, удовлетворительные, передает РИА «Новости». Ранее эксперты ЭИСИ оценили работу губернаторов в ходе частичной мобилизации. Новости СМИ2 Кремль спросили о купании Путина на Крещение Песков пока не знает, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение 16 января 2023, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. «Пока не знаю», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения. Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с пандемийными условиями. Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины 17 января 2023, 14:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин. «Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС. Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности». Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России. «Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент. Новости СМИ2 Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции 16 января 2023, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество стран в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля. На сайте Кремля говорится, что с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба. 5 января Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис. С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны. Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование Путин и Эрдоган обсудили урегулирование турецко-сирийских отношений 16 января 2023, 18:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский и турецкий лидер обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений, включая инициативу Анкары о консультациях с российскими, сирийскими и турецкими представителями, сообщается на сайте Кремля. Президенты отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана по Астанинскому процессу содействия сирийскому урегулированию. Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что для нормализации отношений с Сирией Турция должна прекратить оккупацию территории страны. Новости СМИ2 Песков анонсировал совещание Путина по экономике 17 января 2023, 14:01 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что формат этого мероприятия является стандартным и регулярным. Президент выступит сам и заслушает доклады главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра финансов Антона Силуанова, передает ТАСС. СМИ будут транслировать только вступительное и, возможно, заключительное слово Путина. Песков уточнил, что президент на совещании представит свое видение основных перспектив развития экономики, а также даст оценку уровня развития экономики по итогам 2022 года. В свою очередь Решетников представит доклад об основных задачах развития экономики в 2023 году, Хуснуллин расскажет о программах инфраструктурного развития. Глава ЦБ Набиуллина доложит президенту о нынешней экономической ситуации, а Силуанов – о федеральном бюджете. Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная. Путин потребовал добиться ощутимых результатов по повышению зарплат граждан 17 января 2023, 14:46 Текст: Елизавета Шишкова

Власти России должны в этом году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан, такую задачу поставил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономике. «Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В этом году нам нужно добиться ощутимых результатов по увеличению реальных зарплат, повышения благополучия российских семей», – передает его слова ТАСС. Глава государства предложил также обсудить на совещании конкретные меры для решения первостепенных задач развития. «Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках. И конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент. Напомним, во вторник Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Новости СМИ2 Путин обсудил с президентом Туркменистана сотрудничество в энергетике 17 января 2023, 13:03 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили в телефонном разговоре сотрудничество в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны высоко оценили достигнутый уровень стратегического партнерства двух государств, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президенты обсудили конкретные вопросы практического сотрудничества в сфере энергетики. Напомним, Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников Туркменистана.