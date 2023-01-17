В мэрии Сент-Женевьев-де-Буа обязались обеспечить сохранность русских захоронений

Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа пообещали обеспечить сохранность русских захоронений в городском некрополе, сообщила директор кабинета мэра Элоди Соль.

Она заверила ТАСС, что коммуна и далее будет принимать меры для сохранения этого важного объекта международного культурного наследия, а также подтвердила, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища.

В свою очередь мэрия города пояснила РИА «Новости», что отказалась принимать от России оплату за места на русском кладбище из-за «исключительного международного контекста».

«В связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, и конфликтом в Украине, процедура, к сожалению, не может быть продолжена, и восстановительные работы на могилах не могут быть проведены...Что касается выплат на 2022 год, исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить их», – сообщили в пресс-службе мэрии Сен-Женевьев-де-Буа.

Напомним, город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, на котором похоронены знаменитые российские деятели.

В понедельник посольство России во Франции призвало власти коммуны Сент-Женевьев-де-Буа решить ситуацию вокруг русского кладбища.