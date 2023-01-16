Посольство России призвало власти французского города решить вопрос оплаты мест на русском кладбище

Посольство России во Франции призвало власти коммуны Сент-Женевьев-де-Буа решить ситуацию вокруг русского кладбища, сообщили в дипломатическом представительстве.

В представительстве рассказали ТАСС, что в прошедшем месяце муниципальный совет Сент-Женевьев-де-Буа, что находится близ Парижа, решил взаимодействие с Москвой по кладбищу и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения соотечественников.

Представитель посольства пояснил, что это может угрожать сохранности могил.

«Посольство призывает мэрию и общественность Сент-Женевьев-де-Буа к взаимодействию с тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», – отметил дипломат.

Между тем, как заявили РИА «Новости» в посольстве, на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.

«В то же время, согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен, и на данном этапе речи о сносе могил не идет», – сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Напомним, город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, на котором похоронены знаменитые российские деятели, сообщила газета Monde.

На кладбище похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

Россия и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году подписали соглашение, согласно которому Москва должна была оплачивать аренду мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников.