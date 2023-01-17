Песков оценил прогнозы роста товарооборота России и Китая до 250 млрд долларов

Песков: Прогнозы роста товарооборота России и Китая до 250 млрд долларов вполне реалистична

Прогнозы увеличения товарооборота России и Китая до 250 млрд долларов вполне реалистична, особенно с учетом высокой динамики роста, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такая тенденция вызывает несомненное удовлетворение в Москве и Пекине. Кроме того, отмечается более широкий охват областей взаимодействия и сотрудничества позволяет рассчитывать на приумножение усилий по взаимовыгодному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что Китай остается большим союзником и торгово-экономическим партнером. Так, по мнению пресс-секретаря, отметка в 250 млрд является абсолютно реалистичной.

«Надеемся, в скором будущем он будет достигнут и преувеличен», – заключил он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и достиг рекордных 190,271 млрд долларов.

Напомним, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам первых 11 месяцев 2022 года составил рекордные 172,4 млрд долларов. В декабре китайский посол в РФ заявил об укреплении отношений между Россией и Китаем в 2022 году. В том же месяце экс-глава МИД Китая Ван И сравнил отношения с Россией с монолитом.

Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов.