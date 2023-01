Рогов назвал причину взрывов в Бердянске Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом 16 января 2023, 20:59 Текст: Вера Басилая

Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС. Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90. Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger. Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО. Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов 16 января 2023, 16:08

Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ. Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС. Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города. Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» Близкий к Минобороны источник: Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для подлодки «Белгород» 16 января 2023, 03:31

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» изготовлен, сообщил близкий к военному ведомству источник. По словам источника, первый боекомплект «Посейдонов» успешно изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород». Кроме того, по имеющимся у источника данным, успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, передает ТАСС. В прошлый вторник стало известно, что АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон». Новости СМИ2 Опубликовано видео из освобожденного Соледара Видео НМ ДНР: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара 16 января 2023, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милиции (НМ) ДНР. В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие, которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН. Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков. Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои. Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам. Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре 16 января 2023, 07:48

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный. По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости». Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине. Новости СМИ2 Модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет ОАК: Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет 16 января 2023, 11:29

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого выполнены проверки систем и оборудования, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По сообщению пресс-службы, глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ в рамках программы испытаний совершил полет, в ходе которого были выполнены проверки систем и оборудования, передает ТАСС. В процессе модернизации на самолете были проведены доработки по улучшению характеристик, которые позволят увеличить показатели надежности и эффективности самолета. В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности авиационного комплекса при применении по назначению. Напомним, в августе 2021 года Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт на модернизацию бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ. Российские войска за сутки уничтожили более 185 украинских военных 16 января 2023, 14:22

Фото: vk.com/mil

Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Синьковки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Артподразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады теробороны ВСУ на Краснолиманском направлении у Серебрянки и Тернов Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 75 военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжили наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 50 военнослужащих, бронетранспортер, сообщил Конашенков. Подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ на Южно-Донецком направлении недалеко от Степового Запорожской области и 108-й бригаде терробороны у Новоселки ДНР. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронемашина, перечислили в Минобороны. Новости СМИ2 Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной 15 января 2023, 22:33 Текст: Антон Никитин

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной. Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС. Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии. Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине 16 января 2023, 14:26 Текст: Вера Басилая

Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич. Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС. Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов. Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят. Новости СМИ2 Пескова спросили о «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер» Песков назвал информационными манипуляциями утверждения о «конфликте» между ЧВК «Вагнер» и Минобороны 16 января 2023, 13:43 Текст: Вера Басилая

«Конфликт» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» существует лишь в информационном пространстве, это продукция манипуляций противников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что утверждения о «конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» является продуктом совершаемых противником информационных манипуляций, но страна знает героев в ВС России и героев из ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости». По словам Пескова, иногда подобное устраивают наши информационные противники, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за Родину. Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии. В США заявили о препятствии для отправки танков на Украину 16 января 2023, 14:19 Текст: Кристина Цыцура

В деле отправки западных танков Украине появилась проблема: речь идет об ущербе репутации, если техника будет уничтожена, пишет издание Military Watch. Особенно это касается немецких танков Leopard 2, которые готовы пожертвовать несколько членов НАТО. «Ранее они уже очень плохо показали себя на службе у Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Ираке и Сирии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию. Отмечается, что могут возникнуть трудности с интеграцией Challenger 2 в украинскую армию и опасности из-за грозящего захвата. Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Новости СМИ2 ВС России ликвидировали опорный пункт ВСУ в Запорожской области Российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области 16 января 2023, 08:23 Текст: Александра Юдина

Танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в южном секторе территории спецоперации, сообщил командир танкового подразделения ВС России. По его словам, пункт был разбит в ход выполнения задач по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. Было решено работать по опорным пунктам противника. ВС России успешно справились с поставленной задачей, передает РИА «Новости». Накануне российские военные за сутки уничтожили 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 123 районах. Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) ДНР и железнодорожной станции Соль. Под Красным Лиманом поражен склад вооружения и спецтехники ВСУ 16 января 2023, 14:32 Текст: Алексей Дегтярёв

У города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен склад военной техники украинских ВС, сообщило Минобороны России. На складе хранилось вооружение, военная и специальная техника ВСУ, он был уничтожен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Также у поселка Малокатериновка (Запорожская область) уничтожен ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины. Кроме того, уничтожено 79 артподразделений на огневых позициях. Во время контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» у Авдеевки (ДНР); гаубица Д-30 в районе у поселка Антоновка (ДНР); гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2С3 «Акация» у поселков Зализничное и Орехово (Запорожская область); самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» у поселка Инженерное (Херсонская область). Ликвидированы две американские РЛС станции, одна из них – у населенного пункта Кармазиновка (ЛНР), другая – у Авдеевки (ДНР). ПВО за сутки ликвидировали три беспилотника у поселков Новоселовское и Софиевка (ЛНР). Перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» у поселков Суровцевка (ЛНР), Федоровка (ДНР) и Васильевка (Запорожская область). С начала СВО уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотников, 401 ЗРК, 7537 танков, 983 боевые машины РСЗО, 3841 артиллерийское орудие и минометы. Также в понедельник Минобороны сообщало, что за сутки российские войска уничтожили свыше 185 украинских военных. Новости СМИ2 В Белоруссии раскрыли подробности совместных с Россией учений Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко: Совместные с ВС РФ летные учения носят оборонительный характер 15 января 2023, 23:57 Текст: Антон Никитин

Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко. Муравейко рассказал в интервью телеканалу СТВ, что предстоящие совместные с ВС РФ учения – это комплекс мероприятий по подготовке авиации России и Белоруссии к выполнению соответствующих боевых задач. По словам чиновника, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части российских и белорусских подразделений, передает РИА «Новости». Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. По словам Муравейко, учения проводятся в плановом порядке, поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме. Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что подразделения ВКС РФ прибыли в республике для участия в совместном летно-тактическом учении. В пятницу в МИД заявляли, что совместные учения России и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, к чему готовятся военные России и Белоруссии. В ДНР объяснили усиление обстрелов Донецка со стороны ВСУ 16 января 2023, 14:36 Текст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали интенсивнее обстреливать Донецк в связи с тем, что Киев получил новую партию ракет, которые ВСУ пытаются опробовать в условиях туманной погоды, сообщили в Народной милиции (НМ) ДНР. В НМ пояснили, что ракеты не новые, но их необходимо опробовать. В понедельник в Донецке низкая облачность и туман, с точки зрения ведения прицельного огня погодные условия совершенно неподходящие. Такие погодные условия осложняют работу систем ПВО, сообщает ТАСС. «Вот они и пытаются пострелять куда-нибудь в ту сторону и оценить результаты в более безопасных условиях. Мы, конечно же, сделаем все, чтобы развеять их заблуждения по поводу безопасности слепых обстрелов», – сказал собеседник агентства. Напомним, в ходе обстрела Донецка четверо человек получили ранения, двое погибли, сообщил офицер Народной милиции Донецкой народной республики и депутат ДНР Андрей Баевский. Представительство ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ обстреляли Калининский район тремя ракетами из РСЗО. В районной администрации отмечали, что над местом обстрела сработала система противовоздушной обороны. Новости СМИ2 В учебных центрах ЦВО решили оборудовать гауптвахты для мобилизованных ЦВО: Гауптвахты для мобилизованных оборудуют в учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья 16 января 2023, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Помещения для содержания задержанных военнослужащих будут оборудованы в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО), сообщил временно исполняющий обязанности командующего округа Александр Линьков. Как говорится в ответе Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных, командирам воинских частей, ответственным за подготовку мобилизованных, даны указания на организацию оборудованию помещений для содержания задержанных военнослужащих, передает ТАСС. Напомним, военная полиция, которой в числе прочего было поручено добиваться содержания военных на гауптвахтах, была создана в 2014 году.