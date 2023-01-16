В США заявили о планах бизнеса России и Китая не участвовать в Давосе

Bloomberg: Предприниматели из РФ и КНР не приедут на экономический форум в Давосе

Представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, в этом году список гостей-миллиардеров решительно отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы. Как ожидается, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем десять лет назад, передает ТАСС.

Индия будет представлена 13 миллиардерами, включая угольного магната Гаутама Адани, чье состояние в прошлом году выросло на 44 млрд долларов, США – 33 делегатами. Форум также посетят 18 миллиардеров из европейских стран.

Напомним, в прошлом году делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского и покинула зал.