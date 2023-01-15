Эксперты: Конституционная реформа обеспечила гражданам заботу и безопасность

Конституционная реформа 2020 года позволила усилить суверенитет страны, дать правовую основу для принципиального изменения внутренней и внешней политики, а важнейшими стали социальные поправки, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты. В воскресенье – третья годовщина объявления президентом Владимиром Путиным конституционной реформы в России.

«Конституция, как документ, дала нам возможность начать процесс усиления собственного суверенитета. Она его гарантирует, но не создает. Но когда объявляли конституционную реформу, никто же, я думаю, не предполагал проведения военной спецоперации. Но те законодательные новации, которые тогда принимались, выстрелили сейчас, дав правовую основу для принципиального изменения нашей внутренней и внешней политики», – считает гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

Закрепленная в Конституции моральная обязанность страны и народа защищать русских за пределами России стала основной для проведения спецоперации на Украине, уверен эксперт. «Это не великодержавный шовинизм России. Ничего подобного! Такая норма давно существует и в других конституциях. В Германии похожая норма защищает немцев. Проводя специальную военную операцию, мы защищаем русских на вновь присоединенных территориях. Будем защищать русских в любой части мира, пока у нас есть силы», – убежден Журавлев.

Руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП Петр Кирьян добавляет, что определение в Конституции русского народа как государствообразующего стало «закладкой на будущее». «В культурной сфере у нас поддерживаются все народы. Нет политики празднования дат, праздников исключительно по истории русского народа. Большинство реализованных поправок касаются разграничения властей, мер социальной поддержки. Сейчас реализуются те функции, которые касались международного права. Решения по ПАСЕ, подсудности переводятся на национальные рельсы – мы постепенно либо выходим из международных соглашений, либо демонстрируем приоритет решений, например, Конституционного суда», – указал Кирьян.

Поправки к Конституции были предложены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Их обсуждением и отбором занималась рабочая группа из законодателей, общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, экспертов. Текст обновленной Конституции, в которую было внесено более 200 поправок, принимался на общероссийском голосовании с 20 июня 1 июля 2020 года. Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против высказались 21,27% (около 16 млн человек).

Журавлев уверен, что определение русского народа как государствообразующего, с точки зрения права, дало понять, что Россия – это страна, где «русская культура и русский язык являются стержнем». «С точки зрения межнациональных отношений мы многонациональный российский народ, потому что сам черт не разберет, кто какой национальности и сколько разных кровей в ком намешано. Как говорится, поскреби русского – найдешь татарина. Но с точки зрения закона народы все равны, а государственный язык – русский», – пояснил гендиректор ИРП.

Собеседник отметил также, что не менее знаковыми считает социальные поправки. «Наличие социальных обязательств в Конституции считаю очень важным. Они же были в советской Конституции. Для человека, который тяжело заболеет, наличие в Конституции тезиса об обязательном медицинском обслуживании создает правовые основания для того, чтобы добиться своего лечения», – пояснил политолог.

Такой же точки зрения придерживается и руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. Он напомнил, что когда принималась Конституция 1993 года, больше внимания уделялось разделению властей, наполнению полномочий, договорам между субъектами и федеральным центром, а социальные обязательства «просто упустили из виду».

«Меры социальной поддержки должны быть не просто продекларированы, а гарантированы – учитываться в бюджете, основных направлениях работы профильных федеральных и региональных ведомств. И тогда пункт, который появляется в Конституции, не позволяет «врубить заднюю», дороги назад нет, обязательства нужно исполнять. Социальный блок – для меня главный в этих поправках. Что касается вопросов верховенства права или вопросов понятия семьи, здесь каждый может относиться по-своему, а вот вопрос поддержки и реального наполнения различных социальных прав граждан – ключевой. В отношении с государством нам, как гражданам, прежде всего нужна забота и безопасность. Если раньше социальная забота была больше инициативная, то теперь это фактически закон», – считает социолог.

Кирьян напомнил, что при внесении поправок прежде всего было уделено внимание вопросам семейной политики, разграничению региональной и муниципальной власти. Он тоже уверен, что закрепленная в Конституции моральная обязанность страны и народа защищать русских за пределами России стала основной для проведения спецоперации. «Это учитывалось, особенно что касалось тех территорий, чью независимость мы признали и которые вошли в состав Российской Федерации в 2022 году», – отметил собеседник.

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