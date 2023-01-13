Ассоциация НОМ заявила о готовности совершенствовать механизм общественного контроля на выборах

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), имеющая опыт организации общественного наблюдения на выборах и их экспертного сопровождения, готова активно включиться в процесс обсуждения и выработки предложений по дальнейшему развитию механизмов общественного контроля на выборах всех уровней, заявили эксперты НОМ.

12 января был опубликован перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Администрации президента совместно с Центризбиркомом и уполномоченными по правам человека поручено рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Срок реализации поручения – 1 июля 2023 года.

По словам председателя Ассоциации НОМ, члена СПЧ при президенте РФ Александра Брода, соответствующее поручение главы государства имеет огромную актуальность и значимость, говорится в сообщении на сайте НОМ.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность доверия граждан к выборам. Это, в свою очередь, требует четкого соблюдения закона, обеспечения прозрачности и открытости избирательных процедур. Роль общественного контроля в этой сфере крайне высока. Со своей стороны Ассоциация «Независимый общественный мониторинг», имеющая большой опыт организации общественного наблюдения на выборах и их экспертного сопровождения, готова активно включиться в процесс обсуждения и выработки предложений по дальнейшему развитию механизмов общественного контроля на выборах всех уровней», – сказал Брод.

Поручение имеет большое значение для наблюдателей и экспертного сообщества, которые стояли у истоков формирования института общественного наблюдения и занимались разработкой его механизмов на протяжении пяти лет существования института, считает исполнительный директор НОМ, член ОП РФ Алена Булгакова.

«Надо понимать, что возможность направлять на избирательные участки общественных наблюдателей появилась потому, что был запрос – голос общества был услышан. Знаменательно так же, что поручение дано именно сейчас, когда мы по факту вступаем в новый федеральный избирательный цикл: в сентябре пройдет один из самых масштабных ЕДГ, затем будут выборы президента», – сказала она.

«Со стороны НОМ, АЮР и ОП мы готовы работать во взаимодействии с организаторами выборов и законодателями по вопросу совершенствования института общественного контроля за выборами. Мы не один раз уже доказывали, что можем работать сообща», – заверила исполнительный директор НОМ.

Напомним, НОМ, АЮР и ОП в течение последних лет ведут ежегодную подготовку и обучение общественных наблюдателей, которые на протяжении пяти лет в ЕДГ находятся на участках и обеспечивают общественный контроль за ходом голосования и подсчётом голосов избирателей.