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13 января, пятница | Последнее обновление — 09:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа цель российско-белорусских военных учений
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Казахстан заявил об одобрении Россией транзита нефти в Германию
«Казтрансойл»: Минэнерго России одобрило Казахстану транзит 300 тыс. тонн нефти в Германию
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Министерство энергетики России одобрило транспортировку в этом квартале 300 тыс. тонн нефти из Казахстана по системе нефтепроводов «Транснефти» для поставки в Германию, сообщила пресс-служба национальной компании «Казтрансойл».
В сообщении говорится, что Минэнерго России утвердило выписку графика транзита нефти государств-участников СНГ через территорию России по системе магистральных нефтепроводов, передает РИА «Новости».
Поставки будут осуществляться в рамках соглашения между Россией и Казахстаном, заключенном 7 июня 2002 года.
Ранее власти Германии выражали надежду, что нефть из Казахстана начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод в Шведте по нефтепроводу «Дружба» в январе.
Эксперт оценил планы Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть
Эксперт Юшков: Потеря индийского рынка ударила бы по Индии и России
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Если бы Россия потеряла индийский рынок, это доставило бы нам немало проблем. Вместе с тем публикация индийских СМИ больше похожа на провокацию и алармизм. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее индийская пресса сообщила, что государство планирует присоединиться к потолку цен на российскую нефть.
«Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе. Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – рассказал собеседник.
Но на деле индийские чиновники неоднократно заявляли, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. «Конечно, Индия хочет покупать наше сырье дешевле, но российское предложение и так является лучшим на рынке. И если Нью-Дели перегнет палку с давлением на Москву, то мы можем каким-то образом ограничить поставки», – отметил эксперт.
«Вместе с тем если бы Россия потеряла индийский рынок, это стало бы серьезным ударом. Нью-Дели – крупнейший покупатель нашей нефти, которая перевозится именно морским транспортом. И нам будет непросто пристроить такие колоссальные объемы, которые сейчас идут в страну», – заключил Юшков.
Ранее индийская Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит 60 долларов за баррель.
При этом издание уточняет, что введенный потолок цен с ограничением на уровне 60 долларов не повлиял на импорт российского сырья в Индию, поскольку на данный момент цена топлива составляет 53-56 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с тем в российском Минэнерго заявили, что в дальнейшем не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде. Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
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Дитер Болен: Нельзя остановить войну на Украине, посылая все больше и больше танков
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Действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения, выразил мнение немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен.
По его словам, он всего лишь защищает свою пацифистскую позицию, аргументируя тем, что невозможно прекратить кровопролитие, отправляя все больше и больше танков, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со ссылкой на немецкий журнал Stern.
Этим комментарием музыкант пояснил свое заявление во время выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 летом, когда люди рьяно раскритиковали его слова о том, что многих глупостей, в частности, жесткой экономии, политики могли избежать, если бы разумно сели за стол переговоров. «Это все дерьмо с моей точки зрения», – возмутился он тогда.
Как указано в статье, Болен не поддерживает «путь постоянной конфронтации, на который вступила Германия». Музыкант рассказал, что имеет много друзей и в России, и на Украине, а его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, который в данный момент является российским городом. Также Болен поделился, что «чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию».
Bloomberg заявил о продаже Urals по цене 38 долларов за баррель
Bloomberg: Нефть Urals продается по цене 38 долларов за баррель
Российская нефть бренда Urals по состоянию на 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – 37,8 доллара за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Как уточняет издание, эталонная нефть марки Brent в тот же день торговалась на уровне 78,57 доллара за баррель, пишут «Ведомости».
Российское Минэнерго заявляло, что в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
В Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков
Bild: Канцлера Германии Шольца принуждают принять решение о передаче Украине танков Leopard 2
Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild.
В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС.
Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
Киевский политолог объяснил дистанцирование Казахстана от «юрты несокрушимости» в Буче
Киевский политолог Скачко: Токаев не пойдет наперекор Путину в украинском конфликте
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Запад вбивает клин между Россией и ее ближайшими союзниками, создавая пояс нестабильности вокруг нас и вовлекая близкие нам страны в украинский конфликт. К такому выводу пришел в разговоре с газетой ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее в МИД Казахстана опровергли причастность посольства республики на Украине к установке «юрты несокрушимости» в Буче. Однако местные власти утверждают обратное.
«Сообщения об участии посольства Казахстана на Украине в установке юрт в Буче – это одна из попыток внести раскол между Россией и ее ближайшим союзником. Вместе с тем это не единственные попытки Запада рассорить нас с близкими странами. И все они зачастую очень хорошо продуманны и законспирированы», – рассказал киевский историк и политолог Владимир Скачко.
«Их главные ударные усилия направлены на союзников России по блоку ОДБК, который является основным военно-политическим альянсом с ведущей ролью Москвы. В том числе об этом свидетельствует недавний отказ Армении и Киргизии от учений ОДБК на своей территории», – отметил собеседник.
«Кроме того, стоит отметить, что в Казахстане 90% бизнеса не может ничего делать без согласования с транснациональными, американскими и британскими корпорациями», – акцентировал он.
«Вместе с тем сейчас, когда между Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым идут договоренности о партнерстве в сфере энергетики, я думаю, власти Казахстана не стали бы так откровенно идти наперекор России, поэтому они вряд ли имеют отношения к этим юртам. Скорее всего, речь идет об инициативе казахских оппозиционеров и бизнесменов, которые скрываются в Киеве и имеют поддержку отдельных дипломатов», – полагает политолог.
«Но в целом Казахстан проводит двоякую внешнюю политику: клянется в верности России и благодарит за помощь в подавлении прошлогодних протестов, при этом передает Украине генераторы и прочее. Это все очень характерно для восточных стран, поэтому удивляться не стоит», – считает Скачко.
«Тут многое зависит от лояльности и толерантности ведущего партнера. К примеру, США своих партнеров за такое сразу карают. Но Россия очень терпелива, привержена дипломатии. Сложно дать оценку, насколько это хорошо или плохо. Но внешне выглядит адекватно», – добавил он.
«Отмечу, что на Украине, по официальным данным, жили 110 народностей, в том числе и казахи. Однако самые большие национальные объединения представляли азербайджанцы, армяне и беглые чеченцы, остальных гораздо меньше. В этом плане Киев всегда существенно отличался от Москвы», – рассказал историк.
«Но несмотря на то, что в политической и бизнес-картинах украинского общества казахи не представляют значительного веса, я напомню, что протесты в Казахстане координировались в том числе с помощью диаспоры на Украине. А сейчас там создан батальон из тюркоязычных народов, в руководство которого входят казахи. Да и в целом в Киеве хватает диссидентов, противостоящих Токаеву», – заключил собеседник.
Ранее спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что казахское посольство на Украине не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области, так как это частная инициатива. В ведомстве подчеркнули, что идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. Поэтому комментировать ее или запрещать власти не могут, так как участие в процессе не принимали.
Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.
При этом власти Бучи под Киевом сообщали, что юрта установлена при содействии казахского посольства.
Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза.
Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, получится ли у ЕС с помощью денег настроить Казахстан против Москвы и заманить его в антироссийскую коалицию.
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Reuters: G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты
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Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.
Сообщается, что в феврале могут быть установлены два потолка цен. Одна предельная цена будет установлена для нефтепродуктов, торгуемых с премией, а другой предел – для продуктов, торгуемых со скидкой, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Это будет сделано для регулирования стоимости дизельного топлива и керосина. Ранее некоторые европейские чиновники выражали беспокойство из-за риска дефицита дизельного топлива. По словам представителя G7, такого дефицита не будет, но топливо станет дороже. Россия, скорее всего, будет продавать дизельное топливо вместо Европы в Латинскую Америку и Африку, а европейские государства, вероятно, начнут импортировать его из США и стран Ближнего Востока, что увеличит стоимость доставки.
Страны G7, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению.
Германия столкнулась с нежеланием немцев служить в армии
Wirtschaftskurier: Германия не сможет увеличить численность бундесвера из-за нежелания граждан ФРГ служить в армии
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Министерство обороны Германии не сможет достичь намеченной цели по увеличению численного состава бундесвера до 203 тыс. солдат к 2025 году на фоне демографического спада и нежелания граждан ФРГ нести военную службу, сообщает издание Wirtschaftskurier.
В статье говорится, что министерству обороны Германии придется существенно скорректировать кадровое планирование в сторону понижения. Как отмечает издание, ситуация особо деликатная, потому что дело не в материалах, а в людях, передает РИА «Новости».
По имеющимся у издания данным, на ноябрь 2022 года в бундесвере числились 183 тыс. военных, и намеченная еще при прошлом правительстве ФРГ цель в 203 тыс. солдат, которыми должна была бы располагать немецкая армия к 2025 году, остается недостижимой в силу нежелания молодых граждан Германии вступать в ряды бундесвера.
В разговоре с изданием представитель министерства обороны Германии подтвердила сложившееся сложное положение дел и отметила, что такой кадровый потенциал теперь планируется достичь лишь к 2031 году, а предыдущие планы требуется скорректировать. Как отметила неназванный представитель ведомства, перед бундесвером стоит задача, которая в условиях демографического спада в Германии становится все сложнее. Таким образом, к 2025 году создать армию в 200 тыс. человек представляется нереалистичным, отмечает издание.
В ноябре минувшего года руководитель Союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер сообщил, что вооруженные силы Германии столкнулись с сильным недостатком материального обеспечения.
Германия заинтересовалась поставками нефти из Казахстана по «Дружбе»
Власти Германии рассчитывают, что нефть из Казахстана начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод в Шведте по нефтепроводу «Дружба» в январе, сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
В ведомстве утверждают, что сейчас в Казахстане идет процедура рассмотрения заявок на участие в поставках. Отмечается, что Польша заверила в обеспечении транспортировки нефти через свою территорию. Вместе с тем, в Минэкономики заявили, что немецкая сторона еще не заключала никаких соглашений с казахстанской стороной, передает ТАСС.
«Теперь вопрос о транспортировке решают казахстанские и российские власти», – сообщили в немецком ведомстве.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Также сообщалось, что в «Транснефть» не поступали заявки из Казахстана на транспортировку.
Казахстан собрался начать поставки нефти в Германию
Министр энергетики Казахстана Акчулаков заявил о планах поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти
Казахстан намерен в январе поставить в Германию первые 20 тыс. тонн нефти, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.
Отвечая на вопрос о поставках нефти из Казахстана в Германию в январе, министр энергетики республики сообщил, что первая партия составит 20 тыс. тонн. По его словам, суммарно по году поставки могут составить до 1,5 млн тонн. При этом он сообщил, что Казахстан мог бы поставить Германии максимум 6-7 млн тонн нефти в год. Чиновник добавил, что потребности Германии в нефти выше этих объемов, передает ТАСС.
Акчулаков сообщил, что Казахстан ждал официального подтверждения от России о возможность транзита нефти в Германию и получил устное подтверждение.
Накануне появились сообщения, что в министерстве экономики Германии в январе рассчитывают на начало поставок нефти из Казахстана в ФРГ по нефтепроводу «Дружба».
WSJ: США ведут переговоры по введению лимита цен на нефтепродукты из России
WSJ: США ведут переговоры с союзниками по введению лимита цен на российские нефтепродукты
Соединенные Штаты и их западные союзники обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности, ценовых ограничений на нефтепродукты, сообщает The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что на этой неделе чиновники Минфина США в Европе обсуждают детали предстоящих ограничительных мер на российские нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации газеты, планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты. Первый коснется экспортных товаров с высокой стоимостью – дизельного топлива, а второй затронет товары с низкой стоимостью, например, мазута.
Ранее Песков призвал не ускорять прогнозы о потерях доходов от энергоресурсов, опираясь на «турбулентный период» нефтяного рынка.
Напомним, стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. Западные СМИ заявили, что российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоят дела на нефтяном рынке на самом деле.
МИД Казахстана опроверг участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине
Посольство Казахстана опровергло участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине
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Посольство Казахстана не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, так как это частная инициатива, сообщил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, такая идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. При этом в ведомстве подчеркнули, что не могут комментировать инициативу или запрещать ее, однако участие в процессе не принимали, передает ТАСС.
Как отметил представитель МИД, юрта – традиционное жилище кочевников, которое легко собирается, беспрепятственно переносится на новое место и является экологически чистым.
Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России.
В Китае оценили влияние эмбарго российской нефти на экономику Германии
CCTV: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти
Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщил китайский телеканал CCTV.
Телеканал выразил уверенность, что Германия не может восполнить свои запасы поставкой нефти из других стран, в частности, из Казахстана. В Китаем обратили внимание, что для транзита сырья из Казахстана требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти, передает РИА «Новости».
Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства. Как резюмировал телеканал, перспективы экономики Германии вызывают большое беспокойство.
Напомним, Казахстан собрался начать поставки нефти в Германию.
Россия отказалась работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Минэнерго: Россия не будет работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Россия в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде, сообщило Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконный «потолок цен» на нефть напрямую или косвенно, передает ТАСС.
Минэнерго поясняет, что запрет распространяется на любые сделки с российской нефтью вплоть до конечного потребителя. Таким образом, предполагается отказ от работы с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Ведомство планирует мониторить цены на топливо и размер дисконта. Поскольку незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира, потребуются значительные совместные усилия со стороны ответственных стран для исправления ситуации. Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
В Германии увязали вопрос поставок танков Украине с позицией Байдена
Politico: Позиция канцлера ФРГ Шольца по вопросу передачи Украине танков зависит от позиции президента США Байдена
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли изменит свою скептическую позицию по поставкам Украине боевых танков, если обратный сигнал не подаст президент США Джо Байден, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
Как отмечает издание, позиция Шольца сильно зависит от мнения президента США Джо Байдена, с которым канцлер ФРГ ранее тесно координировал свои действия. Издание напомнило, что на прошлой неделе оба лидера уже выпустили совместное заявление о поставках Киеву БМП и систем Patriot, передает ТАСС.
Ранее в Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков.
Американист назвал основную цель польских претензий на репарации от ФРГ
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«Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали «ковидную помощь» в 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать получение этих денег. В том числе и напоминая о репарациях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии возмещение за ущерб времен Второй мировой.
«Известно, что у нынешней польской власти – у консервативно-националистической партии «Право и справедливость» – плохие отношения и с евробюрократией, и с властями Германии. При этом Варшава регулярно апеллирует к своим хорошим отношениям с США в рамках своих противоречий и противостояния внутри Евросоюза», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.
«Сейчас Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали большой объем «ковидной помощи» на общую сумму около 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать предоставление этих денег себе. В том числе и пытаясь выбить те самые репарации от Германии», – указывает эксперт.
Хотя Варшава в свое время отказалась от попыток получения репарационных выплат за Вторую мировую войну, но сейчас в Польше вновь подняли эту тему, заметил Дудаков. «Поляки пытаются пользоваться поддержкой Вашингтона для продвижения собственных интересов, – подчеркнул политолог. – Очевидно, что Варшава пытается стать новым, альтернативным центром Евросоюза».
Так, например, Польша призывает вернуться к традиционной энергетике с использованием угля, что идет вразрез с «зеленой повесткой», которую постулирует Берлин, напомнил Дудаков. Одновременно, заметил он, Варшава стремится переоснастить польскую армию, превратив ее в одни из самых боеспособных вооруженных сил внутри ЕС – во всяком случае, сильнее, чем бундесвер.
«Америке же подобная ситуация тоже довольно-таки выгодна, учитывая, что это усиливает раздрай внутри Евросоюза. Польша и Германия перетягивают одеяло, ослабляя тем самым организацию, а Вашингтон играет на противоречиях, ослабляющих ЕС изнутри», – заметил Дудаков.
Крайне маловероятно, что Берлин пойдет на подобные репарационные выплаты, и столь же маловероятно, что этот вопрос скоро уйдет из польской политической повестки, резюмировал эксперт.
Во вторник Польша обратилась к американскому Конгрессу с просьбой помочь получить от Германии военные репарации. «Мы считаем, что США – это государство, которое отвечает за глобальный порядок», – подчеркнул замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.
Накануне Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха. По словам Яблоньского, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.
Несколькими днями ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии. Напомним, что в начале января Польша уже обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о репарационных требованиях поляков, которые совпадают с интересами Соединенных Штатов.
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