Италия возмутилась желанием Ирландии предупреждать о вреде алкоголя

Глава МИД Италии Таяни раскритиковал планы Ирландии ввести спецэтикетки с предупреждением о вреде алкоголя на бутылках

Власти Италии и итальянские сельхозпроизводители резко раскритиковали Ирландию за намерение предупреждать о вреде алкоголя специальными этикетками на бутылках.

Ирландия заявила о своих намерениях в июне. После шестимесячного «моратория» Еврокомиссия одобрила использование спецэтикеткок. Теперь в Ирландии на бутылках с алкоголем, включая пиво и вино, будут предупреждения, что «алкоголь вызывает болезни печени» и что «с алкоголем связано возникновение рака», передает РИА «Новости».

Против инициативы Ирландии резко выступили Италия, Франция и Испания – основные производители вина в Европе. Их поддерживает еще несколько стран ЕС. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал решение Ирландии «абсурдным» и не учитывающим «разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем».

Глава минсельхоза Италии Франческо Лоллобриджида обвинил сторонников инициативы в попытке «оказать влияние на рынки» со стороны государств, «где не производят вино и где злоупотребляют крепкими спиртными напитками».

Таяни и Лоллобриджида потребовали от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона вмешаться в ситуацию, которая, по их словам, отрицательно скажется на «свободе торговли и свободное обращение товаров» внутри ЕС.

Ведущая национальная ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti назвала предупреждения на бутылках «террористическими». В сообщении утверждается, что возникает «опасность нового протекционизма, который подпитывает тревога о вреде для здоровья».

Президент Coldiretti Этторе Прандини призвал не «приравнивать чрезмерное потребление крепких спиртных напитков, типичное для северных стран», к «умеренному и осознанному потреблению качественных продуктов с низким содержанием алкоголя». Последнее, по его словам, в Италии «стало эмблемой стиля жизни, связанного с вниманием к психофизическому балансу».

Несколько лет назад эксперты Европейского статистического агентства сравнили стоимость алкогольных напитков в разных европейских странах. Ирландия вошла в число стран с самым дорогим алкоголем в ЕС.