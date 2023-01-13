Захарова дала оценку визиту Бербок в Харьков и Киев

Захарова объяснила визит Бербок в Харьков и Киев необходимостью дать «нужную картинку»

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков и Киев, чтобы получить «нужную картинку» для формирования системы убеждений, визит «ни на что не влияет вообще, в принципе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила: «Это же ничего, это ни о чем: приехала она, не приехала, сфотографировалась, в маске она ходит». Как подчеркнула Захарова, не Бербок «принимает решения», немецкий министр «о многих даже и не знает», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Официальный представитель МИД России указала, что Бербок «не привезла ничего того, что нельзя было обсудить между ними по их средствам связи». Захарова назвала видит «работой на камеру», объяснив его «навязыванием аудитории некой ментальной псевдологической цепочки». По мнению Захаровой, Бербок пытается создать впечатление, что «они работают, что они что-то делают, все это идет с музыкой, с каким-то драматизмом».

Напомним, Бербок посетила Киев второй раз после начала специальной военной операции России на Украине. Первый раз Бербок побывала в Киеве в мае.