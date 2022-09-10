Захарова едко пошутила над неожиданным визитом главы МИД Германии в Киев

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев с необъявленным визитом.

«Глава МИД Германии приехала в Киев с необъявленным визитом. Заработала обновленная концепция ЕС по развитию туризма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Бербок посещает Киев второй раз после начала специальной военной операции России на Украине. В украинской столице она намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете по соображениям безопасности, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Министр приехала с небольшой делегацией специальным поездом из Польши, поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто после начала СВО.

«Сегодня я прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать, что они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) могут и дальше на нас полагаться. Что мы продолжаем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, – поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью», – заявила германский министр.

После прибытия в Киев глава внешнеполитического ведомства ФРГ назвала две наиболее важные с ее точки зрения темы: «помощь Германии в разминировании и поддержка в борьбе с совершенными военными преступлениями».

Первый раз Бербок побывала в Киеве 10 мая. Она стала первым членом федерального правительства Германии, прибывшим на Украину после начала СВО на Украине. Затем страну посетили канцлер Олаф Шольц, глава МВД Нэнси Фезер и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль.

Между тем читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Бербок из-за ее визита в Киев.