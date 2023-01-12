В атаке на почту Британии обвинили якобы связанных с Россией хакеров

Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»

Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем

Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин.

Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.

В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.