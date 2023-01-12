В США назначили спецпрокурора для расследования хранения Байденом секретных документов

Министр юстиции США Гарленд объявил о назначении спецпрокурора по расследованию хранения Байденом секретных документов

Бывший федеральный прокурор Роберт Хур назначен спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом Джо Байденом секретных документов, заявил министр юстиции США Меррик Гарленд.

«Распоряжение (о назначении) уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом. Спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства», – приводит ТАСС слова Гарленда.

Также глава Минюста заявил, что обнаруженные в связанном с Байденом аналитическом центре секретные документы не имели права там храниться.

Ранее стало известно, что небольшое количество документов с пометкой «секретно» юристы обнаружили в гараже дома президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные документы.