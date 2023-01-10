Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

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10 января, вторник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

Европейцы радуются теплой погоде как дети Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Германия празднует победу: отказ от российских углеводородов не привел к полному экономическому и промышленному краху крупнейшей в Европе экономики, и цены на газ вышли на плато. Однако немецкие политики рано радуются. Так считают не только Венгрия и российские эксперты, но и западные аналитики. Европейская экономика и заводы по-прежнему остаются под угрозой. В чем риски? Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Украина теряет Соледар и Артемовск

По состоянию на 9 января бои идут уже в центре Соледара Виктор Антонюк/РИА Новости
Отказавшись от рождественского перемирия, Киев получил болезненные прорывы линии обороны в Донбассе. Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске – важных стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой, в том числе по политическим причинам.  Подробности...
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Как Грузия ослабила ПВО Украины

Ющенко (справа) и Саакашвили готовили нападение на российских миротворцев с 2005 года Николай Лазаренко/ТАСС
Киев потребовал у Тбилиси вернуть дивизион ЗРК «Бук», который Украина поставила Грузии в 2008 году. Эти комплексы применялись в ходе грузинского нападения на Южную Осетию против российской боевой авиации. Причем есть данные, что управляли ими украинские военные, а поэтому те события можно расценивать как первый акт агрессии Украины против РФ. Будут ли эти ЗРК вновь стрелять по российской авиации в ходе конфликта на Украине? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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В схватке с Западом России поможет гуманизм

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Твердая приверженность российского руководства гуманитарным и мирным инициативам, неизменная готовность к переговорному процессу – абсолютно прагматичная, стратегически выверенная политика, чья эффективность доказана всей отечественной историей. Подробности...
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Особенности растворения украинской государственности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украина оказалась подготовленной к «растворению» в чужих интересах в наибольшей степени именно в результате уникального положения и истории этих земель. Подробности...
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Западная идеология уравнивает людей и вещи

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Современные участники сети, организованной по принципам акторно-сетевой теории, мало чем отличаются от технических устройств из интернета вещей, трутней из пчелиного улья или любой другой сетевой структуры с техническими связями. Подробности...
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Артемовск или Бахмут?

Зеленский выпросил танки

В 2023 году будет интересно

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

    За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному
    		   10 января 2023, 21:00
    Фото: Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
    Текст: Юрий Зайнашев

    В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам?

    В здании одного из вашингтонских аналитических центров найдены секретные бумаги времен вице-президентства Джо Байдена, сообщило во вторник РИА «Новости». По данным источников, в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт в 2018 году, обнаружено порядка 10 секретных документов.

    Сенсационное сообщение подтвердили в Белом доме: действительно, обнаружены документы под грифом «секретно». Их нашли адвокаты самого Байдена, и нашли еще два месяца назад, – 2 ноября. Офис попросту переезжал – и адвокаты пришли разобрать архивы, чтобы освободить помещение. Бывший вице-президент Байден использовал этот офис в 2017-2019 годах, когда был частным лицом. Хозяином Белого дома в тот момент был Дональд Трамп, а его будущий соперник как раз готовился в этом офисе к выдвижению своей кандидатуры для участия в выборах. Содержавшие государственную тайну документы находились в папке, которая лежала в коробке с другими, обычными документами.

    Как отмечает телеканал CBS News (Си-би-эс), его источники не уточнили, к какому уровню секретности относились бумаги. Тем не менее они подчеркнули, что документы не касались ядерной тематики. Отмечается, что после обнаружения документов Белый дом уведомил об этом Национальный архив США, куда должны передаваться все подобные бумаги. По данным источников, представители Национального архива США затем уведомили о случившемся Министерство юстиции – Генпрокуратуру США.

    Генеральный прокурор Меррик Гарленд распорядился проверить, как тайные бумаги оказались в здании. По итогам проверки Гарленд обязан решить, необходимо ли запускать полноценное расследование, а также назначать спецпрокурора, который занялся бы этим делом.

    В иное время скандал, возможно, не привлек бы особого внимания. Однако республиканцы увидели в нем зеркальное сходство со скандалом, который демократы устроили всего полгода назад вокруг фигуры Трампа. На рассвете 8 августа в его флоридском поместье в Мар-а-Лаго сотни агентов ФБР в сопровождении автоматчиков провели обыск. В ордере на обыск отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае прошлого года, оказались секретные сведения. В результате Минюст США распорядился провести обыск дома Трампа, поскольку заподозрил, что экс-президента остались и другие секретные документы.

    Трамп напоминает, что никакого нарушения быть попросту не может, поскольку по закону он как президент обладал полномочиями сам решать, какие документы относятся к государственной тайне, а какие можно рассекретить. Исключение составляют только материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены. Однако, по информации «Вашингтон пост», как раз такого рода документы и были обнаружены в Мар-а-Лаго. Впрочем, официальных подтверждений этим слухам нет.

    Байден в августе не преминул воспользоваться уязвимым положением, в которое угодил Трамп. Комментируя обыски во Флориде, он назвал хранение официальных документов дома «совершенно безответственным» поведением.

    Теперь для республиканцев наступило время злорадствовать. «Когда ФБР проведет обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы совершенно точно не были рассекречены», – заявил сам Трамп. Камень в огород Байдена бросил и новый спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.

    «У него были эти секретные документы. А что он говорил про другого президента, у которого были секретные документы?»

    – возмущался он в кулуарах Конгресса. По его мнению, скандал вызывает «большое беспокойство». В ответ на замечание одной из журналисток о том, что адвокаты Байдена сами сообщили о находке властям, Маккарти усомнился в том, что это в корне меняет ситуацию. «Да, действительно? Они просто взяли и нашли их спустя столько лет», – иронично возразил он.

    Другой республиканец из Палаты представителей Энди Биггс предположил, что Байден «украл документы» и затем забыл их в здании аналитического центра, сообщает ТАСС. Биггс напомнил, что у вице-президента нет прав рассекречивать документы. Конгрессмен добавил, что его вообще «очень беспокоит семейка Байденов», и призвал начать расследование.

    Более глубокими вопросами задался его коллега, республиканец Джеймс Комер. Он посетовал, что в Генпрокуратуре действует «двухуровневая система правосудия», – ведомство по-разному относится к республиканцам и демократам и «конечно, к бывшему президенту и нынешнему президенту». Законодатель пообещал направить письма в Белый дом и Национальный архив с требованием разъяснить ситуацию.

    Американист Малек Дудаков не считает, что в американской Генпрокуратуре всегда подыгрывают демократам в ущерб республиканцам. «Аппарат Генпрокуратуры настроен на то, чтобы плотно работать с истеблишментом обеих партий. Этот аппарат принадлежит к так называемому Deep State («дип стейт» или «глубинное государство»). Это вашингтонское чиновничество. Оно одинаково относится к руководству обеих партий, но оппонирует партийным диссидентам, вроде Трампа, причем оппонирует не всегда, а в зависимости от сиюминутной ситуации», – добавляет он.

    «Сейчас по мере сил «глубинное государство» пытается помешать выдвижению Трампа на новый президентский срок. Первый повод для создания таких помех как раз и связан с обысками в Мар-а-Лаго, второй – это  «дело 6 января», то есть о протестах в здании Капитолия» – сказал Дудаков газете ВЗГЛЯД.

    «Как мы теперь видим, Байден тоже оказался вовлечен в скандал с небрежным хранением секретных документов. Но у него после 2 ноября обысков никто не проводил и, судя по всему, проводить не будет. Судебных проблем он, скорее всего, избежит, – предрекает политолог. – Да, это пример избирательного правосудия. Трампу светят серьезные судебные процессы, а в случае Байдена дело ограничится служебным выговором или штрафом, который наложат на кого-то из работников аппарата вице-президента».

    Стоит отметить, что находка произошла за день до выборов в Конгресс, но сообщили об этом лишь сейчас, чтобы не осложнять демократам ситуацию на выборах, добавил Дудаков в своем Телеграм-канале.

    Не стоит думать, что верхушка силовиков в США пристрастно относится к республиканцам, проблема глубже, уточняет американист Дмитрий Дробницкий. «Демократы и «истеблишментная» часть республиканцев, вроде Бушей или Митта Ромни, собственно, и строили двухпартийный «дип стейт», в котором силовые структуры, вроде прокуратуры, играют служебную роль. Политические кланы играют более субъектную роль, чем любые силовики. Они в США держат силовиков за все необходимые места, чтобы те никуда не дергались», – поясняет американист.

    «Напомню, что почти все федеральные ведомства находятся в округе Колумбия. Именно там живут федеральные чиновники. Давайте посмотрим на итоги выборов в этом округе. Мы увидим, что 90 процентов всегда голосуют за Демократическую партию. Эти чиновники в большинстве своем полностью погружены в либеральные ценности. Именно поэтому, к примеру, Госдеп при любом президенте в своей политике всегда проводит идеологическую либеральную повестку. Он так устроен, он иначе не может. Точно также и ФБР», – отмечает политолог. Трамп, будучи главой государства, не раз жаловался на то, что он никак не может реформировать правительство, потому что его решения саботируются внутри государственного аппарата, напоминает Дробницкий.

    «Это «вашингтонское болото» насквозь пронизано либеральной идеологией. Вот почему судить Байдена за небрежное отношение к государственной тайне нельзя, а Трампа – милое дело»,

    – добавляет он. «В общем, «глубинное государство» сегодня – это и есть Демпартия, это кланы, которые сосредоточены в ее руководстве. Плюс примкнувшее к ним республиканское крыло. Разница между Клинтонами и Бушами минимальна. Зато вразрез с интересами «дип стейт» действуют некоторые республиканцы. Это не только Трамп, но и конгрессмен Джим Джордан – человек, который сейчас не смог стать спикером Палаты представителей, однако все равно считается даже более влиятельным республиканцем в нижней палате, чем спикер Маккарти. Это настоящие политики. В Демпартии тоже есть свои политики, например, Берни Сандерс. Но «дип стейт» тоже его все время пригибает, заставляет действовать как положено», – подытоживает Дробницкий.

    Кстати, Центр дипломатии имени Байдена, созданный после его ухода с поста вице-президента, уже не в первый раз оказывается в центре скандалов, добавляет Дудаков. «Недавно выяснилось, что он получал десятки миллионов долларов от китайских бизнесменов в виде «пожертвований». Байден же писал рекомендательные письма для поступления в университеты США их детям».

    Республиканцы в Конгрессе уже создают специальный комитет по расследованию политизации работы ФБР, Минюста и всей федеральной правоохранительной системы США. И нынешний скандал создает идеальные условия для разоблачения практик избирательного правосудия со стороны вашингтонских институций, действующих в логике: «друзьям – все, врагам – закон».

    Тем временем Байден, похоже, собирается в ближайшие недели объявить о своих новых президентских амбициях. «Многочисленные источники сообщили, что президент намерен в ближайшие недели сообщить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Вероятно, он объявит об этом в феврале», – сообщил в минувшие выходные «Интерфакс», ссылаясь на издание The Hill. Издание утверждает, что во время рождественских каникул президент США обсудил свои планы с родственниками.
     
     
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