Байден признал наличие новых секретных документов у себя в гараже

Небольшое количество документов с пометкой «секретно» юристы обнаружили в гараже дома президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр), сообщает Reuters со ссылкой на юридического советника главы США Ричарда Заубера.

Он заявил, что еще один секретный документ обнаружили в примыкающей к гаражу комнате. Между тем в доме Байдена в городе Рехобот-Бич (Делавэр) засекреченные документы не найдены, передает ТАСС.

Сам Байден подтвердил обнаружение документов в его доме. Он рассказал, что проинформировал Минюст об этом.

По словам президента, поиски завершились ночью. Документы были обнаружены в местах хранения и шкафах для бумаг и личной библиотеке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные документы. При этом ФБР готовит уголовное дело его сопернику Трампу, а к Байдену претензий не возникает. Республиканцы пожаловались на несправедливое отношение в связи с этой ситуацией и намерены провести расследование.