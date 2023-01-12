Задушившая женщину из ревности семейная пара осуждена в Тюмени

В Тюменской области вынесен приговор семейной паре за убийство 37-летней женщины, к которой жена приревновала супруга, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужа и жену признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в ведомстве, передает Ura.ru.

Суд установил, что в феврале 2022 года они на почве ревности подсудимой убили 37-летнюю женщину. Злоумышленник под предлогом свидания пригласил жертву к себе в дом. Там он вместе с супругой задушил ее шарфом.

В региональном следственном управлении СК уточнили, что осужденные провели подготовку, прежде чем совершить преступление. Они продумали приглашение женщины домой, избавление от тела. Вещи жертвы они сожгли в печи.

Мужчину осудили на 14 лет колонии строгого режима, супругу – на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, им предстоит выплатить родственникам убитой 1,9 млн рублей.

В декабре в Красноярском крае приехавшей к бывшей сожительнице пьяный мужчина убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его.