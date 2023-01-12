Лукашенко заявил об отсутствии заметных подвижек в энергетике от союзных программ с Россией

Минск не ощущает пока заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта в рамках экономической интеграции с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подтвердил, что проделана значительная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества, передает «СБ.Беларусь сегодня».

Однако, продолжил Лукашенко, несмотря на выполнение большинства мероприятий в рамках союзных программ, заметных подвижек Белоруссия пока не ощутила.

Глава республики отметил, что вопрос выполнения программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов был вынесен на высший уровень.

При этом в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходимые развязки были найдены как минимум на три года. На данном этапе ведется работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах.

Лукашенко также отверг предположение, что при интеграции Россия и Белоруссия поступаются своим суверенитетом. Речи об этом не идет и идти не может.

Он пояснил, что если Москва и Минск в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то это будет обсуждаться.

Ранее Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства России и Белоруссии.