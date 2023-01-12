WSJ: США ведут переговоры по введению лимита цен на нефтепродукты из России

|
12 января, четверг | Последнее обновление — 10:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»
Разделы
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ.
Подробности...
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила.
Подробности...
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке.
Подробности...
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
WSJ: США ведут переговоры по введению лимита цен на нефтепродукты из России
WSJ: США ведут переговоры с союзниками по введению лимита цен на российские нефтепродукты
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соединенные Штаты и их западные союзники обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности, ценовых ограничений на нефтепродукты, сообщает The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что на этой неделе чиновники Минфина США в Европе обсуждают детали предстоящих ограничительных мер на российские нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации газеты, планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты. Первый коснется экспортных товаров с высокой стоимостью – дизельного топлива, а второй затронет товары с низкой стоимостью, например, мазута.
Ранее Песков призвал не ускорять прогнозы о потерях доходов от энергоресурсов, опираясь на «турбулентный период» нефтяного рынка.
Напомним, стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. Западные СМИ заявили, что российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоят дела на нефтяном рынке на самом деле.
Эксперт оценил планы Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть
Эксперт Юшков: Потеря индийского рынка ударила бы по Индии и России
|
|
Если бы Россия потеряла индийский рынок, это доставило бы нам немало проблем. Вместе с тем публикация индийских СМИ больше похожа на провокацию и алармизм. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее индийская пресса сообщила, что государство планирует присоединиться к потолку цен на российскую нефть.
«Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе. Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – рассказал собеседник.
Но на деле индийские чиновники неоднократно заявляли, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. «Конечно, Индия хочет покупать наше сырье дешевле, но российское предложение и так является лучшим на рынке. И если Нью-Дели перегнет палку с давлением на Москву, то мы можем каким-то образом ограничить поставки», – отметил эксперт.
«Вместе с тем если бы Россия потеряла индийский рынок, это стало бы серьезным ударом. Нью-Дели – крупнейший покупатель нашей нефти, которая перевозится именно морским транспортом. И нам будет непросто пристроить такие колоссальные объемы, которые сейчас идут в страну», – заключил Юшков.
Ранее индийская Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит 60 долларов за баррель.
При этом издание уточняет, что введенный потолок цен с ограничением на уровне 60 долларов не повлиял на импорт российского сырья в Индию, поскольку на данный момент цена топлива составляет 53-56 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с тем в российском Минэнерго заявили, что в дальнейшем не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде. Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине
Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте
|
|
Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.
Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.
Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.
Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что на следующей неделе украинские военные начнут обучение работе с ЗРК Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
|
|
США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США
Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация.
Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости».
Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе.
Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов.
Bloomberg заявил о продаже Urals по цене 38 долларов за баррель
Bloomberg: Нефть Urals продается по цене 38 долларов за баррель
Российская нефть бренда Urals по состоянию на 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – 37,8 доллара за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Как уточняет издание, эталонная нефть марки Brent в тот же день торговалась на уровне 78,57 доллара за баррель, пишут «Ведомости».
Российское Минэнерго заявляло, что в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Reuters: G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты
|
|
Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.
Сообщается, что в феврале могут быть установлены два потолка цен. Одна предельная цена будет установлена для нефтепродуктов, торгуемых с премией, а другой предел – для продуктов, торгуемых со скидкой, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Это будет сделано для регулирования стоимости дизельного топлива и керосина. Ранее некоторые европейские чиновники выражали беспокойство из-за риска дефицита дизельного топлива. По словам представителя G7, такого дефицита не будет, но топливо станет дороже. Россия, скорее всего, будет продавать дизельное топливо вместо Европы в Латинскую Америку и Африку, а европейские государства, вероятно, начнут импортировать его из США и стран Ближнего Востока, что увеличит стоимость доставки.
Страны G7, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению.
Германия заинтересовалась поставками нефти из Казахстана по «Дружбе»
Власти Германии рассчитывают, что нефть из Казахстана начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод в Шведте по нефтепроводу «Дружба» в январе, сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
В ведомстве утверждают, что сейчас в Казахстане идет процедура рассмотрения заявок на участие в поставках. Отмечается, что Польша заверила в обеспечении транспортировки нефти через свою территорию. Вместе с тем, в Минэкономики заявили, что немецкая сторона еще не заключала никаких соглашений с казахстанской стороной, передает ТАСС.
«Теперь вопрос о транспортировке решают казахстанские и российские власти», – сообщили в немецком ведомстве.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Также сообщалось, что в «Транснефть» не поступали заявки из Казахстана на транспортировку.
В НАСА согласились с выводами Роскосмоса об ударе метеороида по кораблю «Союз»
В НАСА согласились с выводами Роскосмоса об ударе метеороида по «Союз МС-22»
В НАСА согласны с заключением Роскосмоса по причинам повреждения обшивки «Союз МС-22», заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Американская сторона рассчитывает получить дополнительные снимки, но сейчас в НАСА согласны с предварительными выводами Роскосмоса, заявил Монталбано, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что радиатор охлаждения корабля получил повреждения после удара спорадического метеороида.
Из-за повреждения системы охлаждения «Союз МС-22» космонавты не смогли выйти в открытый космос.
Патрушев раскрыл цели Запада на Украине
Патрушев: США затеяли ситуацию с Украиной для стравливания двух народов
Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, традиции и культура двух народов неотделимы друг от друга, это США стравливают русских и украинцев, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что традиции и культура украинцев близки жителям России, более того, наследие русского народа неотделимо от украинского. Он подчеркнул, что Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам быть не может
Он отметил, что в Крыму украинский язык сохранился как один из государственных, продолжают работать украинские культурные центры, выступать национальные ансамбли песни и танца. Кроме того, по словам Патрушева, на юге Дальнего Востока большое количество переселенцев с царских времен, они считают родной культуру украинского народа.
Секретарь Совета безопасности РФ указал, что США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Кроме того, по словам Патрушева, миллионам людей запрещают говорить на русском языке, заставляют забыть свои истоки.
«Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты», – отметил он, добавив, что многие украинцы уже поняли, что Запад их руками воюет против России, и чем больше граждан Украины это поймет, тем больше жизней будет сохранено.
Патрушев отметил, что события на Украине – это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией, спецоперация должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа.
Он также подчеркнул, что наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других странах, такая схема использовалась в период разгрома фашистской Германии.
Патрушев напомнил, что в 1945 году американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отношения России и США переходят в новую стадию.
Россия отказалась работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Минэнерго: Россия не будет работать с соблюдающими потолок по ценам на нефть трейдерами
Россия в дальнейшем не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде, сообщило Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконный «потолок цен» на нефть напрямую или косвенно, передает ТАСС.
Минэнерго поясняет, что запрет распространяется на любые сделки с российской нефтью вплоть до конечного потребителя. Таким образом, предполагается отказ от работы с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Ведомство планирует мониторить цены на топливо и размер дисконта. Поскольку незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира, потребуются значительные совместные усилия со стороны ответственных стран для исправления ситуации. Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Американист назвал основную цель польских претензий на репарации от ФРГ
|
|
«Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали «ковидную помощь» в 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать получение этих денег. В том числе и напоминая о репарациях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии возмещение за ущерб времен Второй мировой.
«Известно, что у нынешней польской власти – у консервативно-националистической партии «Право и справедливость» – плохие отношения и с евробюрократией, и с властями Германии. При этом Варшава регулярно апеллирует к своим хорошим отношениям с США в рамках своих противоречий и противостояния внутри Евросоюза», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.
«Сейчас Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали большой объем «ковидной помощи» на общую сумму около 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать предоставление этих денег себе. В том числе и пытаясь выбить те самые репарации от Германии», – указывает эксперт.
Хотя Варшава в свое время отказалась от попыток получения репарационных выплат за Вторую мировую войну, но сейчас в Польше вновь подняли эту тему, заметил Дудаков. «Поляки пытаются пользоваться поддержкой Вашингтона для продвижения собственных интересов, – подчеркнул политолог. – Очевидно, что Варшава пытается стать новым, альтернативным центром Евросоюза».
Так, например, Польша призывает вернуться к традиционной энергетике с использованием угля, что идет вразрез с «зеленой повесткой», которую постулирует Берлин, напомнил Дудаков. Одновременно, заметил он, Варшава стремится переоснастить польскую армию, превратив ее в одни из самых боеспособных вооруженных сил внутри ЕС – во всяком случае, сильнее, чем бундесвер.
«Америке же подобная ситуация тоже довольно-таки выгодна, учитывая, что это усиливает раздрай внутри Евросоюза. Польша и Германия перетягивают одеяло, ослабляя тем самым организацию, а Вашингтон играет на противоречиях, ослабляющих ЕС изнутри», – заметил Дудаков.
Крайне маловероятно, что Берлин пойдет на подобные репарационные выплаты, и столь же маловероятно, что этот вопрос скоро уйдет из польской политической повестки, резюмировал эксперт.
Во вторник Польша обратилась к американскому Конгрессу с просьбой помочь получить от Германии военные репарации. «Мы считаем, что США – это государство, которое отвечает за глобальный порядок», – подчеркнул замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.
Накануне Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха. По словам Яблоньского, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.
Несколькими днями ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии. Напомним, что в начале января Польша уже обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о репарационных требованиях поляков, которые совпадают с интересами Соединенных Штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинских военных отправили в Оклахому обучаться использовать ЗРК «Пэтриот» на симуляторах
|
|
В США начали тренировать украинских военных использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot («Пэтриот») на базе в Оклахоме, пишут СМИ.
Согласно информации Пентагона, около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на американской военной базе уже на следующей неделе, пишет Wall Street Journal.
Как уточнил генерал Пэт Райдер, специализирующиеся на управлении ПВО украинские военные отправятся в Форт-Силл штата Оклахома.
По словам американских военных, обучение обычно длится несколько месяцев, однако ВСУ будут тренировать быстрее.
По информации Минобороны, ВСУ будут тренироваться на тренажерах и оборудовании, которые будет сложно перевезти в другое место.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск. В Конгрессе США предупредили, что поставка Украине ЗРК «Пэтриот» может обернуться проблемой в будущем как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности.
Пентагон назвал сроки и место обучения солдат ВСУ системам ЗРК Patriot
Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе обучение для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot на базе в американском штате Оклахома.
Местом обучения станет Форт-Силл в штате Оклахома, заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, передает РИА «Новости».
Вашингтон намерен за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применять и обслуживать комплексы Patriot, первая батарея которых вошла в американский пакет помощи Украине.
В Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
В Госдепе усомнились в возможности Конгресса сократить объем военной помощи Киеву
В Госдепе усомнились в возможности Конгресса США сократить объем военной помощи Киеву
Администрация президента США Джо Байдена не ожидает, что планы Палаты представителей американского Конгресса по сокращению расходов на оборону повлияют на военную помощь Украине, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, власти США ранее просили у Конгресса 37 млрд долларов, так как думали, что на финансовый год понадобится именно эта сумма. Конгресс увеличил эту сумму до 45 миллиардов долларов. «Эти деньги были выделены», – передает РИА «Новости» его слова.
Салливан добавил, что в Белом доме уже начали полагаться на предоставленную сумму, он «не видит, как эти деньги можно забрать». Советник выразил уверенность, что «меньшинство» законодателей в новом составе Конгресса не в состоянии поставить под угрозу помощь Украине.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева составит 3 млрд долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Нефть подешевела на фоне ужесточения монетарной политики в США
Мировые цены на нефть начали снижаться из-за сомнений инвесторов в прекращении ужесточения монетарной политики в США
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться из-за сомнений инвесторов в остановке ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.58 снизилась на 0,65%, достигнув 79,13 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI – на 0,59%, до 74,19 доллара, передает РИА «Новости».
Bloomberg отмечает, что причиной удешевления нефти стало то, что ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США «затмили» оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае.
Накануне сразу два должностных лица ФРС заявили, что учетную ставку, вероятно, придется поднять выше 5% и удерживать этот уровень на протяжении некоторого времени.
|
|