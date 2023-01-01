Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира

Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили

Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.

Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».

О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.

«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.

В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.

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Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.