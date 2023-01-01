Шойгу исполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии

Россиянам рассказали о законодательных изменениях с 1 января 2023 года

С 1 января в России начнет действовать ряд изменений, касающихся социальной сферы. Так, с нового года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) будут объединены в одну организацию, заработает универсальное пособие на детей и появится единый налоговый платеж.

Созданная после объединения ПФР и ФСС организация, которая будет называться Фонд пенсионного и социального страхования России, возьмет на себя функции обоих органов, пишет «Коммерсант» в обзоре основных законодательных изменений.

Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС) подписал российский лидер Владимир Путин 14 июля.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что благодаря слиянию Пенсионного фонда и Фонда социального страхования граждане к 2025 году будут получать выплаты в 1,5 раза выше.

Кроме того, с 1 января в России появится единый налоговый платеж. Закон о нем подписал президент Владимир Путин 14 июля. Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН, передает ТАСС.

Еще одно нововведение коснется госпошлин для автовладельцев. За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации необходимо будет заплатить 1 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1 тыс. рублей. При этом скидку в 30% при оплате государственных пошлин через портал «Госуслуги» с 1 января отменяют.

Долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям с нового года начнут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов. Проверить наличие штрафов можно на портале «Госуслуги», на сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете некоторых банков. В Москве такая возможность есть еще и на порталах mos.ru и «Московский транспорт».

С 1 января также увеличатся ставки некоторых акцизов. Соответствующий приказ выпустило Министерство финансов. Так, цена на водку поднимется на 20 рублей – с 261 до 281 рубля, а на коньяк на 37 рублей – с 480 до 517 рублей.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил газете ВЗГЛЯД, что повышение минимальных цен на крепкий алкоголь планируется несущественное, из-за этого россияне не перестанут пить эти напитки или не станут потребителями нелегального рынка.

С 1 января до 16 тыс. 242 рублей в месяц будет повышен минимальный размер оплаты труда. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен до 14 тыс. 375 рублей. В Минтруде отмечали, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,9%, а прожиточный минимум с нового года увеличится на 13,6% по отношению к уровню 1 января 2022 года.

С 1 января договор гражданско-правового характера (ГПХ) можно будет оформить на единой цифровой платформе. Кроме того, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.

Кроме того, с нового года вводится универсальное пособие на детей, которое объединит сразу несколько выплат. На выплату этого пособия будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей.

С 1 января на портале «Госуслуг» появится возможность подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.