В России за сутки госпитализировали 470 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 470 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 470 человек, что на 43,4% меньше по сравнению с 31 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 5283 человек, это на 29,7% меньше по сравнению с 31 декабря. «Выявлено 5038 новых случаев COVID. Подтверждено 50 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России был госпитализован 831 человек с COVID, что на 13,1% меньше по сравнению с 30 декабря.