Кандидат от КПРФ обвинил движение «Голос» в размещении материалов за деньги

Директор «Сибирской инвестиционно-торговой кампании» Вадим Райс, который баллотируется в горсовет Омска от КПРФ, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД опроверг данные о якобы давлении на избирателей, которые ранее распространило движение «Голос», признанное в России иноагентом.

«Вы у них просто спросите, сколько им за это денег заплатили, что такую информацию выкладывают!» – сказал директор «Сибирской инвестиционно-торговой компании» Вадим Райс.

Ранее движение «Голос» (признано иноагентом) опубликовало на своем официальном сайте информацию, согласно которой работников «Сибирской инвестиционно-торговой компании» обязали проголосовать за Райса, об этом якобы рассказал один из сотрудников компании.

По словам работника, всех сотрудников собрали и сказали, что все в обязательном порядке должны принять участие в выборах и проголосовать за генерального директора компании. В качестве доказательства сотрудники должны предоставить секретарю Райса фото с бланком из кабинки с галочкой напротив его фамилии.

В пятницу, 9 сентября, в России открылись избирательные участки на выборах в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится три дня, до воскресенья, 11 сентября. В ходе нынешнего избирательного цикла в России выберут 14 глав субъектов, всего же пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах страны, сообщается на сайте Центризбиркома.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Курской и Белгородской областях голосование пройдет в условиях сохраняющегося высокого уровня террористической опасности. Сотрудники региональных УМВД все три дня голосования будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и в территориальных комиссиях, применяется дистанционное электронное голосование.

В столице в этом году выбирают муниципальных депутатов, в 08.00 в пятницу в Москве открылся 3261 избирательный участок. Проголосовать можно не только очно, но и онлайн на mos.ru до 20:00 мск 11 сентября.

Горожане решают, кто из более 5,7 тыс. кандидатов займет 1417 мандатов в советах 125 районов столицы. Москвичи, у которых есть полные личные кабинеты на портале mos.ru, могут выбрать формат своего участия в голосовании непосредственно в дни выборов и без предварительной регистрации. На данный момент подтвержденными учетными записями на этом портале располагают более 4 млн из почти 7,2 млн избирателей в столице.

Как сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на систему онлайн-голосования с 6 утра были совершены попытки хакерских атак, однако все они были успешно отражены.