Участки на выборах губернаторов открылись в регионах России

Избирательные участки на выборах глав регионов, которые будут проходить три дня – до 11 сентября, открылись во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии.

Жители Ярославской области могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В России оно доступно избирателям в семи регионах, в том числе ДЭГ применяется на выборах глав Ярославской и Новгородской областей, передает ТАСС.

Традиционно изготовлены брошюры с информацией о кандидатах, выполненные шрифтом Брайля. Новшеством станет возможность для слабовидящих и незрячих избирателей проголосовать при помощи тифломаркера.

«Если поднести тифломаркер узким концом к тифлометке, он считает заранее записанное голосовое сообщение. Таким образом, мы можем получить информацию обо всех пяти кандидатах на должность губернатора и о том, как заполнять бюллетень», – пояснила руководитель Центра содействия всестороннему развитию личности и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Акме» Анна Мещерякова.

В Курской области пройдут выборы депутатов городского собрания Курска, а также другие избирательные кампании муниципального уровня. В регионе до 22 сентября введен высокий уровень террористической опасности, во всех районах предусмотрели резервные помещения для голосования. Сотрудники УМВД во все три дня голосования будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и в территориальных комиссиях, применяется дистанционное электронное голосование.

Повышенное внимание мерам безопасности уделили и в Белгородской области, где высокий уровень террористической опасности продлили также до 22 сентября.

Выборы муниципальных депутатов начались в Москве, в 08.00 в пятницу в столице открылся 3261 избирательный участок. Проголосовать можно не только очно, но и онлайн на mos.ru до 20:00 мск 11 сентября.

Горожане решают, кто из более 5,7 тыс. кандидатов займет 1 417 мандатов в советах 125 районов столицы. Москвичи, у которых есть полные личные кабинеты на портале mos.ru, могут выбрать формат своего участия в голосовании непосредственно в дни выборов и без предварительной регистрации. На данный момент подтвержденными учетными записями на этом портале располагают более 4 млн из почти 7,2 млн избирателей в столице.

Также столица на этих выборах использует другое новшество – сканеры на избирательных участках. С их помощью данные паспортов горожан должны оперативно сверяться с единым электронным реестром избирателей.

Среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов проведут акцию «Миллион призов». В ее рамках будет разыграно 100 автомобилей Niva Legenda, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или ресторан, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность.

Ранее стало известно, что механизмом «Мобильный избиратель», предоставляющим возможность голосовать по месту фактического пребывания, в этом году намерены воспользоваться 229 тыс. 134 избирателя в 37 субъектах РФ.