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Анонсировано участие Путина в совещании в Нур-Султане по взаимодействию в Азии
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Президент Владимир Путин 12–14 октября в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия», сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же, в Нур-Султане, будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12–14 октября, если быть точнее», – передает его слова РИА «Новости».
Также в Казахстане планируется встреча Путина на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия».
Говоря об участии Путина в саммите «Большой двадцатки», Ушаков пояснил, что это станет известно ближе к дате мероприятия.
«Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии», – сказал помощник президента.
Он добавил, что на Бали, где пройдет саммит, уже были «российские просмотровые команды». «В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента – или это будет в видеоформате», – добавил он.
При этом, по словам Ушакова, Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса.
Саммит «Группы двадцати» пройдет на Бали 15–16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре.
Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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СМИ: Введение потолка цен на нефть из России вызовет панику на рынках
Введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщает газета Financial Times.
«Если план сработает, то введение потолка цен изменит энергетический рынок и соотношение сил между производителями и потребителями, а последствия будут ощущаться еще долгое время после окончания боевых действий на Украине. Для Кремля это будет серьезным ударом. Однако риск колоссален и успех зависит не только от содействия Китая и Индии, но и от того, согласится ли [президент РФ Владимир] Путин продавать нефть по указанной Вашингтоном цене», – передает ТАСС со ссылкой на газету.
Обозреватель издания Дерек Броуэр заявил, что планы G7 согласовать потолок цен могут сработать не так, как задумывалось. Отмечается, что план едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны. Автор материала указывает, что нарушение поставок российской нефти вызовет панику на рынках.
Бывшего аналитика ЦРУ США Хелимы Крофт заявил, что решение Москвы начать полноценную энергетическую войну грозит расколоть западное единство.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Путин раскрыл подробности дела Сафронова
Российские контрразведчики следили за журналистом Иваном Сафроновым, они регистрировали его каналы связи с западной разведкой, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
«Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию деньги, все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался»,– цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что Сафронов занимался продажей секретных сведений за рубеж.
«Знаю только, что он не только был журналистом, он еще был советником руководителя Роскосмоса и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок», – пояснил глава государства.
Суд счел это утверждение доказанным, подчеркнул президент, и добавил, что не берется судить о справедливости вынесенного вердикта.
«Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать, а адвокаты осужденного могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию», – заключил президент.
В понедельник журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам по делу о государственной измене. Прокурор Борис Локтионов запрашивал в ходе прений 24 года колонии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Сафронову необходимо признать вину, если он планирует подать прошение о помиловании президенту.
Напомним, Ивана Сафронова задержали летом 2020 года. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревался в работе на чешские спецслужбы.
В том же году ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.
Путин сказал, доверяет ли отчету МАГАТЭ по ЗАЭС
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2022 заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не может прямо сказать, что обстрелы электростанции идут с украинской территории.
«Да, я, безусловно, доверяю этому отчету. МАГАТЭ – ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе США, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи», – приводит его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая Запорожскую АЭС. «Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!» – сказал Путин.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Путин перечислил сценарии для Запада в связи с повышением цен на энергию
У стран Запада есть несколько сценариев в связи с повышением там цен на энергию, заявил президент Владимир Путин.
«У них, кстати говоря, несколько решений. Мы видим, что там (на Западе) происходит. Значит или субсидировать высокие цены, и это плохо, потому что это не изменит поведение потребителей, будут потреблять, как и раньше, а в условиях дефицита цены будут расти. Либо сокращать потребление, с экономической точки зрения правильно, а с социальной – опасно. Может довести до взрыва. Лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений», – передает его слова РИА «Новости».
«Но и мы, действуя внутри страны, должны действовать цивилизованно, создавая преференции, действовать аккуратно, стабильно, шаг за шагом без всяких скачков, идти к намеченным целям. Мы так и делаем, так и намерены действовать дальше», – добавил Путин.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Путин прокомментировал отъезд журналистов из России
Журналисты, уехавшие за границу, работали против страны, а теперь перебрались на ту же самую зарплату, которую получали, находясь в России, заявил президент Владимир Путин.
«Теперь по поводу тех, кто уехал и работает с территории других стран. Да я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.
Путин, комментируя ситуацию с бизнес-мигрантами, уезжающими работать в другие страны, в том числе в Армению, заявил, что в России приветствуют все, что идет на пользу российскому бизнесу.
«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают. Я полностью согласен с Николом Воваевичем (Пашиняном), что, действительно, Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает», – сказал Путин, отвечая на вопрос, как Россия воспринимает тех, кто уезжает работать в Армению.
По его словам, многие уже вернулись, поняв, что ничего страшного в России не происходит, несмотря ни на какие санкции.
«Многие уже вернулись, поняли, что ничего такого страшного здесь не происходит. Даже с учетом санкционной агрессии некоторых стран в отношении России: все работает, все функционирует, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении, пожалуйста. Так же, как, допустим, Никол Воваевич на меня не обидится, мы в тренде нормализации, если кому-то нравится жить в Баку, пусть в Баку живут. В Казахстане, там очень хорошую создали зону финансовую. Ну, конечно, все, что связано со странами ЕврАзЭС, для нас проще регулировать, а людям проще работать. Это очевидные вещи», – заявил Путин.
Ранее Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России.
Путин заявил об обесценивании нобелевских премий мира
Нобелевский комитет значительно обесценил значимость премий мира, вручая их таким людям, как экс-президент США Барак Обама, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Мы очень рады тому, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира (главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов). Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость нобелевских премий в этой гуманитарной области», – передает ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что хорошо относится ко всем коллегам, «несмотря на все разногласия, скажем, с американскими нашими партнерами». «У нас были деловые отношения и с прездиентом Обамой. За что ему дали нобелевского лауреата? Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом», – отметил Путин.
«Вот сейчас дали нашему гражданину. Мы много знаем таких случаев, когда решения принимаются исключительно под воздействием текущей политической конъюнктуры. Это не делает чести тем, кто принимает такие решения. Тем не менее мы порадуемся за тех наших граждан, которые такую премию получают», – сказал глава государства.
Ранее Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России.
Путин назвал два региона, за которыми будущее России
Дальний Восток, наряду с Арктикой, обладает не только ресурсами, но и выходом к быстроразвивающимся регионам мира, за ними будущее России, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.
«Самое главное для нас то, что Дальний Восток – это, наряду с Арктикой регион, за которыми, безусловно, будущее России. Здесь не только ресурсы, здесь выход к регионам мира, которые активно и очень хорошими темпами развиваются. Мы же начали поднимать Дальний Восток не потому, что готовили какую-то специальную военную операцию в Донбассе, это было задолго до этого. Это стратегический выбор исходя из тенденции развития мировой экономики, и, соответственно, нарождение новых центров силы в мире», – передает ТАСС слова Путина, добавившего, что «нужно быть в тренде» и делать все, что способствует развитию контактов с другими регионами мира.
Важной задачей также является не допустить «депопуляции» и делать все, чтобы Дальний Восток был притягательным местом для граждан. «Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем Востоке миграционный приток, впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще многое не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше», – заключил Путин.
Ранее в среду Путин пригласил иностранных бизнесменов работать в России.
Путин на ВЭФ попросил не выдергивать его отдельные фразы из общего контекста
Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ призвал не выдергивать его отдельные фразы из общего контекста, а его слова про представителей бизнес-сообщества относились именно к отдельным представителям, а не к всему предпринимательскому сообществу в целом.
В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума модератор сессии Илья Доронов задал вопрос «про отношения бизнеса и государства», сообщает РИА «Новости».
«Вы говорили на предыдущих форумах, что во время кризиса всегда роль государства растет, и я приведу сейчас несколько примеров: 2008 год – помните, наверное, вы обещали прислать доктора владельцу «Мечела». В 2020 году вы давали интервью, и когда вас спросили про то, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению? Вы ответили, цитата: «Под этим есть определенные основания». В прошлом году перед питерским форумом я беседовал с вице-премьером Андреем Рэмовичем Белоусовым, он сказал, что металлурги нас «нахлобучили». Вот исходя из этих примеров, как сейчас государство выстраивает отношения с крупным бизнесом, бизнес-сферами?» – задал вопрос Доронов.
«Не нужно выдергивать отдельные фразы из общего контекста вопросов, которые мы обсуждаем», – ответил на это Путин.
Президент отметил, что не будет в ходе пленарки комментировать то, что он говорил ранее.
«И если я говорил в отношении конкретных отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не к всему предпринимательскому сообществу в целом. А предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России», – подчеркнул Путин.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Песков назвал ерундой сообщения о звонках Кремля уехавшим из России бизнесменам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной ерундой публикацию Financial Times, что Кремль якобы звонит уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться.
«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», – рассказал он ТАСС.
Ранее издание FT опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники сообщает, что находящиеся за границей российские бизнесмены, попавшие под санкции после начала спецоперации, якобы регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в Россию.
Напомним, иностранных бизнесменов, которые любят Россию и хотят здесь работать, много, пусть приезжают, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Путин: У сегодняшней власти в Киеве есть неонацистский след
Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Мы всегда указываем (в дискуссиях с европейскими партнерами) на неонацистский след в сегодняшней власти Киева», – приводит его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Депутат: Разрыв торговых связей с ЕС Россия компенсирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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«Мы вынуждены менять экономическую географию, но это в конечном счете только расширяет наши возможности», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя речь Путина на Восточном экономическом форуме, в которой президент заявил, что созидательное партнерство и конкурентные преимущества государств АТР открывают новые колоссальные возможности странам региона.
«Страны коллективного Запада решили усилить характер однополярной политики. И на этом фоне Россия проводит Восточный экономический форум, на котором ясно дает понять: мы сохраняем открытость. Мы предлагаем участие в больших совместных проектах, что привлекает к нам иностранные инвестиции, создает основу для технологического партнерства. Это главное, что было обозначено на форуме», – полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
Большое внимание иностранных лидеров к форуму говорит об их понимании того, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, добавил он. «То, что сегодня президент обозначил как приоритеты развития России на тихоокеанском направлении, означает, что мы вынуждены менять экономическую географию, но это в конечном счете только расширяет наши возможности. У России есть долгосрочная стратегия социально-экономического развития: нам понятно, что делать шаг за шагом, год за годом», – считает Наумов.
Среди наиболее значимых на форуме Наумов отмечает предлагаемую Москвой идею глобальной энергетической безопасности. «Эта тема важна сегодня для любой развивающейся экономики. На протяжении нескольких десятилетий Москва остается одним из соавторов глобального энергетического диалога. Просто раньше он был сконцентрирован в первую очередь на Европейском союзе, а сейчас мы предлагаем совместные программы в энергетике не только крупным потребителям, таким как Китай, а всему сообществу развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», – говорит депутат.
«Я считаю реалистичными прогнозы о том, что в ближайшие годы мы сумеем компенсировать разрыв отношений с Евросоюзом соразмерным расширением и углублением экономического сотрудничества со странами АТР. Сегодня Китай, как и другие страны региона – Вьетнам, Мьянма, понимают, что Дальний Восток становится для них воротами в большую Россию. Так что время работает на нас», – полагает депутат.
Кстати, в выступлениях президента на ВЭФ и ранее в этом году неоднократно звучала тема развития транспортных потоков с востоком страны, напомнил депутат. «К примеру, это развитие Северного морского пути, который начинается во Владивостоке, где и проходит Восточный экономический форум», – считает Наумов.
В среду президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит 5-8 сентября на острове Русский во Владивостоке, на территории Дальневосточного федерального университета. Речь президента продлилась 37 минут, став самой продолжительной по сравнению с предыдущими выступлениями на этом форуме. Президент, в частности, подчеркнул, что Россия справляется с экономической и технологической агрессией Запада. По словам Путина, современная глобальная экономика и вся система международных отношений переживают сложный период.
«Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды, которых придерживаются в наших странах и представленные здесь наши друзья, обязательно возьмет верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнерство откроют нашим народам новые колоссальные возможности», – сказал глава государства во время пленарной сессии ВЭФ.
Путин: На Украине уничтожают тех, у кого отличное от киевского режима мнение
Президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на Украине убивают без суда и следствия тех, кто имеет отличное от киевского режима мнение.
«На Украине на протяжении длительного времени фактически власть попала в руки крайних националистов и неонацистов, и они просто осуществляют там тотальный террор. И многие люди просто бояться даже рот открыть и сказать, что они думают на самом деле», – цитирует его РИА «Новости».
Президент отметил, что в России иногда критически относятся к тем гражданам, которые «по-своему воспринимают наши действия по защите Донбасса».
«А там их расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия тех, у кого другое мнение, отличное от... (поддерживающих киевский режим). Там их просто физически уничтожают», – добавил он.
Путин заявил, что огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между Россией и Украиной.
«Уверяю вас, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит, и готовы бороться с этим, просто не могут», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Путин пригласил иностранных бизнесменов работать в России
Иностранных бизнесменов, которые любят Россию и хотят здесь работать, много, пусть приезжают, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают... Спортсмены, деятели искусства, зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делает, они не нас изолируют, а сами себя», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в среду Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Путин отметил стабилизацию ситуации в экономике Армении
Экономика Армении стабилизировалась, Россия отметила это, заявил президент Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ.
«Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению», – передает его слова РИА «Новости».
Путин также отметил рост товарооборота между странами.
«Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Мы все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном [находимся]», – сказал российский лидер Пашиняну, передает ТАСС.
Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.