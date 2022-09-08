Анонсировано участие Путина в совещании в Нур-Султане по взаимодействию в Азии

Президент Владимир Путин 12–14 октября в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия», сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же, в Нур-Султане, будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12–14 октября, если быть точнее», – передает его слова РИА «Новости».

Также в Казахстане планируется встреча Путина на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия».

Говоря об участии Путина в саммите «Большой двадцатки», Ушаков пояснил, что это станет известно ближе к дате мероприятия.

«Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии», – сказал помощник президента.

Он добавил, что на Бали, где пройдет саммит, уже были «российские просмотровые команды». «В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента – или это будет в видеоформате», – добавил он.

При этом, по словам Ушакова, Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса.

Саммит «Группы двадцати» пройдет на Бали 15–16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре.